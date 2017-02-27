Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск).
Сейчас пока в Белом доме прорабатывается юридическая сторона вопроса, насколько это возможно и целесообразно. А главная интрига - в объеме финансов, которые выделят и на какие меры конкретно. Сообщают, что Трамп сегодня сильно сердитый, рвет и мечет.
Закритий кордон не вплине на вантажні перевезення – Мінінфраструктури Обмеження на в’їзд до країни, які встановила Рада національної безпеки та оборони, не будуть поширюватися на міжнародні вантажні перевезення.
Торговий представник України Тарас Качка заявив, що валовий внутрішній України у лютому може впасти більш ніж на 0,5%. На питання, чи є попередній аналіз щодо ВВП по лютому, Качка відповів: "Поки можу сказати, що там є багато як позитивних, так і негативних факторів. Тому я не виключаю, що показник ВВП може бути негативним, навіть ще гіршим, аніж спад на 0,5%".
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сам Трамп сообщил, что выступит в пятницу на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Выступление запланировано на 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск).
Сейчас пока в Белом доме прорабатывается юридическая сторона вопроса, насколько это возможно и целесообразно. А главная интрига - в объеме финансов, которые выделят и на какие меры конкретно. Сообщают, что Трамп сегодня сильно сердитый, рвет и мечет.