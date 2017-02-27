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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:56
В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01
proftpd66 написав:В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?
В ТАСе думаю можно, у Викенда есть счёт в фунтах, хотя сам Викенд больше не продаётся, но думаю счета в фунтах есть
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Faceless
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:08
А МВФ, сегодня заплатили?
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qreaton
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:12
qreaton написав:
А МВФ, сегодня заплатили?
Может короно-карантин (мораторий) объявили?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:12
Faceless написав:
В ТАСе думаю можно, у Викенда есть счёт в фунтах, хотя сам Викенд больше не продаётся, но думаю счета в фунтах есть
Ага. На Хрещатике открывал Б5 в евро и долларе - агитировали и в фунтах заодно
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ramzes4
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