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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4329433043314332

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 187
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
5%
10
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
13%
25
27.51-28.0
10%
18
выше 28
30%
56
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:56

В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:00

  zzzzzz написав:
  komp написав:Золотишко с серебром посыпались, особенно тяжело любителям серебряных ложек!



Да все посыпалось, Вон фунт как свалился . Доллар сам по себе дорожает уже 4 дня.

про драги давно писал, по фунту - :
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?
В ТАСе думаю можно, у Викенда есть счёт в фунтах, хотя сам Викенд больше не продаётся, но думаю счета в фунтах есть
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:07

  proftpd66 написав:В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?

фунт идёт на паритет...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А МВФ, сегодня заплатили?

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:12

  qreaton написав:А МВФ, сегодня заплатили?

Может короно-карантин (мораторий) объявили? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:12

  Faceless написав:В ТАСе думаю можно, у Викенда есть счёт в фунтах, хотя сам Викенд больше не продаётся, но думаю счета в фунтах есть

Ага. На Хрещатике открывал Б5 в евро и долларе - агитировали и в фунтах заодно :)
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ramzes4
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