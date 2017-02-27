Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:13

Patrick написав: Шан. s0v7a



Немає по Харкову таких курсів. Ведмеді не заповзали. Маємо на зараз:

26.45 26.75

26.40 26.75

26,40 26,85

26.50 26.80

26.45 26.75 Шан. s0v7aНемає по Харкову таких курсів. Ведмеді не заповзали. Маємо на зараз:26.45 26.7526.40 26.7526,40 26,8526.50 26.8026.45 26.75