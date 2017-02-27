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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4331433243334334

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 189
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
11
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
14%
26
27.51-28.0
10%
18
выше 28
30%
56
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:13

  edvardd написав:
  proftpd66 написав:В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?

фунт идёт на паритет...

Быстрее чем евро?
Или так же?
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:13

  Patrick написав:Шан. s0v7a

Немає по Харкову таких курсів. Ведмеді не заповзали. Маємо на зараз:
26.45 26.75
26.40 26.75
26,40 26,85
26.50 26.80
26.45 26.75


Вітаю, Patrick.

BID
На час публікації
17:21 26.4 10000 $ +38 093 Показать Центр м. БЕКЕТОВА, Театр им. Пушкина, можно частями, ТОРГ, обмен ветхих купюр, кросс-курсы, безопасность и порядочность, актуально с 9, 00 до 20, 00
17:20 26.45 10000 $ +38 098 Показать Рымарская, Сумская, Националь, Болеро, Защитников можно частями
17:14 26.4 10000 $ +38 067 Показать Бавария возле рынка, Центр Градусник Обмен Валют можно частями опт курсы от 500, прием ветхих купюр, безопасность операций, порядочность, торг уместен!информация по курсам на сайте http:/ obmen-valut. kharkov. ua

На зараз
19:56 26.55 28888 $ +38 068 Показать Науки, Сумская, Рымарская, Болеро, Барабашово, Мос Звоните, плавающий курсы. Телеграмм: @obmen_UA
19:52 26.55 37500 $ +38 063 Показать Алексеевка, Рымарская, Сумская, Московский, Национ Все валюты МИРА, CriptoMoneu24, Можно частями. Телеграмм: @obmen_UA
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ASK
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17:16 26.54 30000 $ +38 063 4553092 все районы Обмен валют 24/ 7, кросс курсы, все валюты мира. Безопасность операции, торг уместен.

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19:55 26.75 37500 $ +38 063 Показать Алексеевка, Рымарская, Сумская, Московский, Национ Все валюты МИРА, CriptoMoneu24, Можно частями. Телеграмм: @obmen_UA
19:51 26.75 27770 $ +38 063 Показать Рымарская, Сумская, Националь, Алексеевка, Студенч CriptoMoney24, Любые суммы, Звоните. Телеграмм: @obmen_UA
19:49 26.75 18888 $ +38 068 Показать Науки, Сумская, Рымарская, Болеро, Барабашово, Мос Звоните, плавающий курсы. Телеграмм: @obmen_UA

ВО

PS
Будете зі мною сперечатись, перестану бачити Ваші повідомлення.

І таки, Харків набільше місто найближче до московії, і вони до Вас приїздят скупляти валюту, і мають вплив на Ваш ринок. Там доляр припав і Вас трохи придавило.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 13 бер, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:16

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:17

  zzzzzz написав:Зображення


Только что прошелся по ближайшим супермаркетам. Километровые очереди. Полки практически пустые. Еще есть немного говядины и картофана. Поразительно, бухло размели тоже! Работаем ведь из дома. Рестораны и кофейни пока работают, но людей мало.
Ждем через час обращения Трампа к нации.
Народ уже в тонусе.
Я бы на его месте сказал, что нация на грани существования. Но я вас спасу! А через месяц объявил бы о победе. Второй срок тогда гарантирован. А впрочем, второй срок итак ему уже гарантирован.
Держу фост пистолетом и хочу к вам.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:19

  Libo написав:Только что прошелся по ближайшим супермаркетам. Километровые очереди. Полки практически пустые. Еще есть немного говядины и картофана. Поразительно, бухло размели тоже! Работаем ведь из дома. Рестораны и кофейни пока работают, но людей мало.
Ждем через час обращения Трампа к нации.
Народ уже в тонусе.
Я бы на его месте сказал, что нация на грани существования. Но я вас спасу! А через месяц объявил бы о победе. Второй срок тогда гарантирован. А впрочем, второй срок итак ему уже гарантирован.
Держу фост пистолетом и хочу к вам.
:lol: :lol: :lol:

Когда уже пиндосы побегут? Всех принимает только одна страна, осталось 48 часов. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прилетели.
https://newsone.ua/news/society/razumko ... henie.html
osya1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:23

  ruvex написав:Когда уже пиндосы побегут? Принимает только одна страна, осталось 48 часов. :mrgreen:


Я ж не американец. Вы просто обязаны меня принять. И еще водочки мне подать.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:24

  vovan_prm написав:
  proftpd66 написав:подскажите кто использует

https://www.forex.ukrgasbank.com/trading-conditions

Там можно купить индексы DAX без плеча? Там тарифы дорогие?

Инструменты - валютные пары. Индексов нет.
О каких тарифах речь?


если индексов нету, то понял. ок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:27

  Libo написав:
  ruvex написав:Когда уже пиндосы побегут? Принимает только одна страна, осталось 48 часов. :mrgreen:


Я ж не американец. Вы просто обязаны меня принять. И еще водочки мне подать.
:lol: :lol: :lol:

ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
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