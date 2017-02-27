Быстрее чем евро?
Или так же?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:13
Быстрее чем евро?
Или так же?
Монобанк - конченый недобанк :!:
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:13
Вітаю, Patrick.
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ВО
PS
Будете зі мною сперечатись, перестану бачити Ваші повідомлення.
І таки, Харків набільше місто найближче до московії, і вони до Вас приїздят скупляти валюту, і мають вплив на Ваш ринок. Там доляр припав і Вас трохи придавило.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 13 бер, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:16
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:17
Только что прошелся по ближайшим супермаркетам. Километровые очереди. Полки практически пустые. Еще есть немного говядины и картофана. Поразительно, бухло размели тоже! Работаем ведь из дома. Рестораны и кофейни пока работают, но людей мало.
Ждем через час обращения Трампа к нации.
Народ уже в тонусе.
Я бы на его месте сказал, что нация на грани существования. Но я вас спасу! А через месяц объявил бы о победе. Второй срок тогда гарантирован. А впрочем, второй срок итак ему уже гарантирован.
Держу фост пистолетом и хочу к вам.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:19
Когда уже пиндосы побегут? Всех принимает только одна страна, осталось 48 часов.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:23
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:24
если индексов нету, то понял. ок
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:27
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