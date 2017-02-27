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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43334334433543364337>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 190
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
14%
26
27.51-28.0
9%
18
выше 28
29%
56
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, что за "программу антикризисных мер"?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:54

  osya1964 написав:Прилетели.
https://newsone.ua/news/society/razumko ... henie.html

Ж...мийники привезуть доляра у найближчі 48-годин.
Чи допоможе це гривні на невеликий час?
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:57

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 13 бер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:02

  Xenon написав:
Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять "программу антикризисных мер", считает глава НБУ.

Нацбанку не достаточно имеющихся сейчас $26,6 млрд резервов, чтобы самостоятельного противостоять финансовому кризису, соразмерному кризису 2008 года. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в пятницу, 13 марта.

"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд - это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", - написал Данилишин.



Как так, ещё полмесяца назад писали что "успехи, стабильность и достаточно резервов" и вдруг на тебе - денег не хватает.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:04

Почему валится золото и серебро?
Что, кризис отменяется или все побежали в АТБ за гречкой?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:06

  varlo написав:Интересно, что за "программу антикризисных мер"?

1. заморозка валютных вкладов
2. ограничение продажи валюты населению а-ля "сотка Гонтаревой" образца 2014 года
3. под видом борьбы с К-вирусом сильное ограничение импорта всего ширпотреба
4. "поутру они проснулись" - а курс уже 30! Сразу скачком, чтобы не жечь ЗВР.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:11

  yuri_m написав:
  varlo написав:Интересно, что за "программу антикризисных мер"?

1. заморозка валютных вкладов
2. ограничение продажи валюты населению а-ля "сотка Гонтаревой" образца 2014 года
3. под видом борьбы с К-вирусом сильное ограничение импорта всего ширпотреба
4. "поутру они проснулись" - а курс уже 30! Сразу скачком, чтобы не жечь ЗВР.



...зачем такие сложности? Заморозить все счета ! Зарплату выдавать в размере 5 процентов..., НО министрам и коболевым премии сохранить !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:12

  varlo написав:Интересно, что за "программу антикризисных мер"?

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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:23

  freeze написав:В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины

И продуктовые?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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