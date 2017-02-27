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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, что за "программу антикризисных мер"?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:54
Ж...мийники привезуть доляра у найближчі 48-годин.
Чи допоможе це гривні на невеликий час?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:57
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 13 бер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:02
Как так, ещё полмесяца назад писали что "успехи, стабильность и достаточно резервов" и вдруг на тебе - денег не хватает.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:04
Почему валится золото и серебро?
Что, кризис отменяется или все побежали в АТБ за гречкой?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:06
1. заморозка валютных вкладов
2. ограничение продажи валюты населению а-ля "сотка Гонтаревой" образца 2014 года
3. под видом борьбы с К-вирусом сильное ограничение импорта всего ширпотреба
4. "поутру они проснулись" - а курс уже 30! Сразу скачком, чтобы не жечь ЗВР.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:11
...зачем такие сложности? Заморозить все счета ! Зарплату выдавать в размере 5 процентов..., НО министрам и коболевым премии сохранить !
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:12
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:23
И продуктовые?
Delta oporteat nos salvos fieri!
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