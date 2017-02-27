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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4334433543364337>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 190
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
11%
20
26.51-27.0
25%
47
27.01-27.5
14%
26
27.51-28.0
9%
18
выше 28
29%
56
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:30

Трамп еще не вышел из Белого дома, но уже сказали, что в стране будет обьявлена чрезвычайная ситуация с целью разморозить спецфонд для чрезвычайных ситуаций.
Цель?
Профинансировать медицину, чтобы в этой ситуации медицинскую помощь оказывали всем, в т.ч. тем, у кого нет страховки.
Но интрига сохраняется.
Какую оценку он даст ситуации?
ЗЫ
Я анонсировал на сегодня вечер плова, пригласил собутыльников и вдруг обнаружил, что нет риса. Все остальное есть, в т.ч. свежая баранина, а вот с рисом провтыкал. Придется еще раз сходить в магазин. Доложу есть ли рис и осталось ли там что-то вообще. Не будет риса, тогда вместо плова будет жаркое. Но ужин состоится. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:38

  freeze написав:В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины

Но в церковь по расписанию :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01

  Shram написав:
  Xenon написав:
Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять "программу антикризисных мер", считает глава НБУ.

Нацбанку не достаточно имеющихся сейчас $26,6 млрд резервов, чтобы самостоятельного противостоять финансовому кризису, соразмерному кризису 2008 года. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в пятницу, 13 марта.

"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд - это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", - написал Данилишин.



Как так, ещё полмесяца назад писали что "успехи, стабильность и достаточно резервов" и вдруг на тебе - денег не хватает.

Да резервы дутые ведь в НБУ. Это ж какой извращенной логикой надо пользоваться, чтобы в резервы записывать заемные средства? Кредиты МВФ и прочих кредиторов ведь надо возвращать. Поэтому это не резервы, а долгосрочные и среднесрочны КРЕДИТЫ. Резервами можно называть только собственные валютные средства.

Понятное дело, что финансистам это все очень не нравится, когда вещи называют своими именами.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины

Но в церковь по расписанию :)



Добрый Вечер.

В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию .
Постятся перед покаянием (исповедью ).
И НЕ думают о плохом ....!
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01

Бажаю вам 36,6 С

https://www.youtube.com/watch?v=Cjy_ZuA ... ploademail
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фондовый рынок США пытаются забросить в пятницу перед закрытием повыше чтоб не все так печально выглядело.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:04

Не знаю, как там Трамп в США будет что вводить или выводить, а у нас уже Нацгвардию в ружьё подняли в частях под Киевом! И грузятся ехать на Киев. В полном "фарше", с боевым оружием и боевыми патронами. Ничего не напоминает? Ой чую под видом этого вируса и карантина введет власть что-то типа реального чрезвычайного положения у нас. Границы с понедельника прикроет сначала для иностранцев, а потом и для своих. Чтобы никто слинять не смог!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:06

  s0v7a написав:
Вітаю, Patrick.
...
ASK
На час публікації
17:16 26.54 30000 $ +38 063 4553092 все районы Обмен валют 24/ 7, кросс курсы, все валюты мира. Безопасность операции, торг уместен.

PS
Будете зі мною сперечатись, перестану бачити Ваші повідомлення.

І таки, Харків набільше місто найближче до московії, і вони до Вас приїздят скупляти валюту, і мають вплив на Ваш ринок. Там доляр припав і Вас трохи придавило.

Хай щастить!

s0v7a
Доброго вечора. Ігнор то таке..
Один маленький ведмідь не робить повної картини, зі статистичної точки зору це "ліва" заявка.

Знайшов я той аск. І навряд чи хтось там щось купив. Вони швидко виправилися в 17:50 було вже за цим номером: 26.56 - куплю, 26.75 - продам.
То було конструктивне зауваження :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:07

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины

Но в церковь по расписанию :)

Краще в церкву ніж в наливайку.
Священники УГКЦ ще днів десять тому сказали, що це небезпечно і бажано не приходити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08

  yuri_m написав:Не знаю, как там Трамп в США будет что вводить или выводить, а у нас уже Нацгвардию в ружьё подняли в частях под Киевом! И грузятся ехать на Киев. В полном "фарше", с боевым оружием и боевыми патронами. Ничего не напоминает? Ой чую под видом этого вируса и карантина введет власть что-то типа реального чрезвычайного положения у нас. Границы с понедельника прикроет сначала для иностранцев, а потом и для своих. Чтобы никто слинять не смог!


введуть надзвичайне положення і приєднають нас до лднр. І скажіть мені, що до того не йде
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