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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:30
Трамп еще не вышел из Белого дома, но уже сказали, что в стране будет обьявлена чрезвычайная ситуация с целью разморозить спецфонд для чрезвычайных ситуаций.
Цель?
Профинансировать медицину, чтобы в этой ситуации медицинскую помощь оказывали всем, в т.ч. тем, у кого нет страховки.
Но интрига сохраняется.
Какую оценку он даст ситуации?
ЗЫ
Я анонсировал на сегодня вечер плова, пригласил собутыльников и вдруг обнаружил, что нет риса. Все остальное есть, в т.ч. свежая баранина, а вот с рисом провтыкал. Придется еще раз сходить в магазин. Доложу есть ли рис и осталось ли там что-то вообще. Не будет риса, тогда вместо плова будет жаркое. Но ужин состоится.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:38
freeze написав:
В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины
Но в церковь по расписанию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01
Shram написав: Xenon написав:
Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять "программу антикризисных мер", считает глава НБУ.
Нацбанку не достаточно имеющихся сейчас $26,6 млрд резервов, чтобы самостоятельного противостоять финансовому кризису, соразмерному кризису 2008 года. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в пятницу, 13 марта.
"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд - это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", - написал Данилишин.
Как так, ещё полмесяца назад писали что "успехи, стабильность и достаточно резервов" и вдруг на тебе - денег не хватает.
Да резервы дутые ведь в НБУ. Это ж какой извращенной логикой надо пользоваться, чтобы в резервы записывать заемные средства? Кредиты МВФ и прочих кредиторов ведь надо возвращать. Поэтому это не резервы, а долгосрочные и среднесрочны КРЕДИТЫ. Резервами можно называть только собственные валютные средства.
Понятное дело, что финансистам это все очень не нравится, когда вещи называют своими именами.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины
Но в церковь по расписанию
Добрый Вечер.
В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию .
Постятся перед покаянием (исповедью ).
И НЕ думают о плохом ....!
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холява
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:01
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:02
Фондовый рынок США пытаются забросить в пятницу перед закрытием повыше чтоб не все так печально выглядело.
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Zebra
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:04
Не знаю, как там Трамп в США будет что вводить или выводить, а у нас уже Нацгвардию в ружьё подняли в частях под Киевом! И грузятся ехать на Киев. В полном "фарше", с боевым оружием и боевыми патронами. Ничего не напоминает? Ой чую под видом этого вируса и карантина введет власть что-то типа реального чрезвычайного положения у нас. Границы с понедельника прикроет сначала для иностранцев, а потом и для своих. Чтобы никто слинять не смог!
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yuri_m
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:06
s0v7a
s0v7a написав:
Вітаю, Patrick.
...
ASK
На час публікації
17:16 26.54 30000 $ +38 063 4553092 все районы Обмен валют 24/ 7, кросс курсы, все валюты мира. Безопасность операции, торг уместен.
PS
Будете зі мною сперечатись, перестану бачити Ваші повідомлення.
І таки, Харків набільше місто найближче до московії, і вони до Вас приїздят скупляти валюту, і мають вплив на Ваш ринок. Там доляр припав і Вас трохи придавило.
Хай щастить!
Доброго вечора. Ігнор то таке..
Один маленький ведмідь не робить повної картини, зі статистичної точки зору це "ліва" заявка.
Знайшов я той аск. І навряд чи хтось там щось купив. Вони швидко виправилися в 17:50 було вже за цим номером: 26.56 - куплю, 26.75 - продам.
То було конструктивне зауваження
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Patrick
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:07
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
В Черновицкой области объявляют чрезвычайное положение и закрывают все магазины
Но в церковь по расписанию
Краще в церкву ніж в наливайку.
Священники УГКЦ ще днів десять тому сказали, що це небезпечно і бажано не приходити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08
yuri_m написав:
Не знаю, как там Трамп в США будет что вводить или выводить, а у нас уже Нацгвардию в ружьё подняли в частях под Киевом! И грузятся ехать на Киев. В полном "фарше", с боевым оружием и боевыми патронами. Ничего не напоминает? Ой чую под видом этого вируса и карантина введет власть что-то типа реального чрезвычайного положения у нас. Границы с понедельника прикроет сначала для иностранцев, а потом и для своих. Чтобы никто слинять не смог!
введуть надзвичайне положення і приєднають нас до лднр. І скажіть мені, що до того не йде
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