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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 433643374338433943404341>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 192
23.01-23.50
1%
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23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
24%
47
27.01-27.5
14%
26
27.51-28.0
10%
19
выше 28
30%
57
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:33

"С самого открытия межбанковских торгов ощущалось давление валютного спроса, который превышал предложение. Потому Нацбанк снова проводил аукцион на $200 млн, что ненадолго умерило активность рынка. Но после него на торгах снова вырос спрос на доллар, что выразилось в котировках", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В ходе валютного аукциона НБУ сегодня продал не очень много - $63,70 млн (средняя цена 26,03 грн/$) из $98,1 млн, которые у него попросили. А после него на открытом рынке регулятор продал больше - свыше $80 млн (совокупно за день - $150 млн).

Вчера Нацбанк опустил свою учетную ставку на 1% годовых - до 10% годовых. А уже сегодня, по слухам, раздавал подешевевшее рефинансирование: по разным оценкам, нацбанковских кредитов было предоставлено на 10-12 млрд грн.

"То, что в банковской системе прибавилось гривневой ликвидности - это факт. Если вчера кредиты overnight стоили около 18%, то сегодня уже по 13-14% годовых", - сообщил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Можно не сомневаться, что значительная часть нацбанковского рефинансирования не пойдет на поддержание текущей ликвидности банков, а окажется на валютном межбанке. Будет использоваться для заработков на раскачке курса гривны.

К раскручиванию маховика рефинансирования относятся по-разному. Одни считают это откровенным преступлением со стороны Нацбанка. А другие видят в этом попытки провести аккуратную девальвацию гривны, о которой давно просят промышленники.

"Коронавирус и мировой кризис в чем-то помог НБУ. У чиновников появилась официальная причина и повод для снижения курса гривны. Сделать это просто так на ровном месте - преступление. А свалить все на последствия страшной болезни, которая мощно ударила по всем зарубежным рынкам - это шанс. Все понимают, что только так можно устроить небольшое кровопускание экономике, поддержать экспортеров и наполнить госбюджет. К тому же мы будем тренде. Кстати, первый совет, который дал МВФ, когда упали мировые рынки - это "насытить рынки ликвидностью". А простым языком - запустить эмиссии по всему миру, и допечатать бизнесу и людям денег. Наш Нацбанк делает это через рефинансирование", - сказал "Стране" директор казначейства системного банка.

Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.

"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:36

  Игорь Алексеевич написав:сегодня ближе к 16.00 заходил в атб.
продукты есть в достаточном кол-ве.
но заметил, что вчера, что сегодня очень мало хлеба на прилавке.
вчера подумал, что был ближе к 22.00 и его разобрали, но сегодня днём, но уже в др. атб, точно так же полки с хлебом полупустые.
может у нас в городе хлебозавод стал или просто совпадение???
завтра узнаю.
интересно, после выступления гаранта будет паника в городах по продуктам или всё будет в норме???


Не знаю, вечерком прогулялся по одесским магазинам в центре, покупателей мало, всё что хотел купить, я купил, полки пока заполнены. Хотя все говорят о вирусе. В некоторых магазинах у входа стоят небольшие емкости с антисептиками и призывом обеззаразить руки и добро пожаловать за покупками.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:36

у савика на программе министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической.
завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время. :cry:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:37

  холява написав:

Добрый Вечер.

В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию .
Постятся перед покаянием (исповедью ).
И НЕ думают о плохом ....!


Пан Холява,вы еще с рублем работаете,какая там ситуация,когда то работали схемы в дол. ч-з рубль,как сейчас?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:40

  Expert100500 написав:
  сірий написав:
  yuri_m написав:11 марта подписали в Минске документы, узаконивающие ЛДНР. Чтобы сделать тут новое Приднестровье. А чтобы никто о них не знал и не возмущался, по всем СМИ гонят тему с эпидемией. Из ОП есть запрет на любые сообщения по теме Минска. Уже 34 депутата из "СН" написали заявы против этих договоров и требуют экстренного созыва сессии ВР. Вот если пойдет волна, то Зе не останется ничего другого, как ввести чрезвычайное положение в Украине. Тогда можно будет без ВР ратифицировать подписанные в Минске бумаги. И тогда курс 30-35 покажется шалостью...

Вам вже казали,що це підкомісія з регулювання.
ВОНИ НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ.


А ще хтось казав, що буде їздити на роботу на веліку, а в реальності кортеж з 36 авто. І що конфіскуємо майно олігархів і взагалі не будемо брати кредитів - привіт ОВДП

Оооо, ну все, почалась зрадонька.
СПОДIВАЮСЬ,ДО ПОНЕДІЛКА ПОПУСТЕ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:42

  freeze написав:
  Игорь Алексеевич написав:сегодня ближе к 16.00 заходил в атб.
продукты есть в достаточном кол-ве.
но заметил, что вчера, что сегодня очень мало хлеба на прилавке.
вчера подумал, что был ближе к 22.00 и его разобрали, но сегодня днём, но уже в др. атб, точно так же полки с хлебом полупустые.
может у нас в городе хлебозавод стал или просто совпадение???
завтра узнаю.
интересно, после выступления гаранта будет паника в городах по продуктам или всё будет в норме???


Не знаю, вечерком прогулялся по одесским магазинам в центре, покупателей мало, всё что хотел купить, я купил, полки пока заполнены. Хотя все говорят о вирусе. В некоторых магазинах у входа стоят емкости с антисептиками и призывом обеззаразить руки и добро пожаловать за покупками.


у нас тоже пока продуктовой паники - нет, всё есть на полках, очередей нет. был в эпицентре, тоже паники нет, народ спокойно выбирает и делает покупки.
но, сейчас послушал гаранта и всё же с понедельника приостановлю ремонтные работы в квартире. завтра буду разговаривать со строителями, что бы сделать хотя бы недельный перерыв.
ведь действит. надо немного обезопасить себя и родных. пересежу пока дома возле компа.

буду здесь писать гадости)) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:44

Банк Канады второй раз за 9 дней понизил учетную ставку.

4 марта с 1,75% до 1,25%
13 марта с 1,25% до 0,75%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:45

Трамп оголосив надзвичайний стан у США через коронавірус :shock:

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tru ... 86868.html
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:47

  Игорь Алексеевич написав:у сввика министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической.
завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время. :cry:

Удобная штука этот коронавирус.И не придерёшься.Темные делишки планируются нашими небожителями в ближайшее время.Если бы его не было,то его стоило бы придумать.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в П'ят 13 бер, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:49

  Дед Мороз написав:
  Игорь Алексеевич написав:у сввика министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической.
завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время. :cry:

Удобная штука этот коронавирус.И не придерёшься.Темные делишки планируются нашими небожителями в ближайшее время.


под вирус теперь всё спишут. :roll:

я даже не удивлюсь в понедельник курсу в 30. во всём виноват скажут вирус и население.
типа курс рухнул из за 100 баксов, которые мы купили. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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