Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:33

"С самого открытия межбанковских торгов ощущалось давление валютного спроса, который превышал предложение. Потому Нацбанк снова проводил аукцион на $200 млн, что ненадолго умерило активность рынка. Но после него на торгах снова вырос спрос на доллар, что выразилось в котировках", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



В ходе валютного аукциона НБУ сегодня продал не очень много - $63,70 млн (средняя цена 26,03 грн/$) из $98,1 млн, которые у него попросили. А после него на открытом рынке регулятор продал больше - свыше $80 млн (совокупно за день - $150 млн).



Вчера Нацбанк опустил свою учетную ставку на 1% годовых - до 10% годовых. А уже сегодня, по слухам, раздавал подешевевшее рефинансирование: по разным оценкам, нацбанковских кредитов было предоставлено на 10-12 млрд грн.



"То, что в банковской системе прибавилось гривневой ликвидности - это факт. Если вчера кредиты overnight стоили около 18%, то сегодня уже по 13-14% годовых", - сообщил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Можно не сомневаться, что значительная часть нацбанковского рефинансирования не пойдет на поддержание текущей ликвидности банков, а окажется на валютном межбанке. Будет использоваться для заработков на раскачке курса гривны.



К раскручиванию маховика рефинансирования относятся по-разному. Одни считают это откровенным преступлением со стороны Нацбанка. А другие видят в этом попытки провести аккуратную девальвацию гривны, о которой давно просят промышленники.



"Коронавирус и мировой кризис в чем-то помог НБУ. У чиновников появилась официальная причина и повод для снижения курса гривны. Сделать это просто так на ровном месте - преступление. А свалить все на последствия страшной болезни, которая мощно ударила по всем зарубежным рынкам - это шанс. Все понимают, что только так можно устроить небольшое кровопускание экономике, поддержать экспортеров и наполнить госбюджет. К тому же мы будем тренде. Кстати, первый совет, который дал МВФ, когда упали мировые рынки - это "насытить рынки ликвидностью". А простым языком - запустить эмиссии по всему миру, и допечатать бизнесу и людям денег. Наш Нацбанк делает это через рефинансирование", - сказал "Стране" директор казначейства системного банка.



Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.



"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.