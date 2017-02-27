"С самого открытия межбанковских торгов ощущалось давление валютного спроса, который превышал предложение. Потому Нацбанк снова проводил аукцион на $200 млн, что ненадолго умерило активность рынка. Но после него на торгах снова вырос спрос на доллар, что выразилось в котировках", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В ходе валютного аукциона НБУ сегодня продал не очень много - $63,70 млн (средняя цена 26,03 грн/$) из $98,1 млн, которые у него попросили. А после него на открытом рынке регулятор продал больше - свыше $80 млн (совокупно за день - $150 млн).
Вчера Нацбанк опустил свою учетную ставку на 1% годовых - до 10% годовых. А уже сегодня, по слухам, раздавал подешевевшее рефинансирование: по разным оценкам, нацбанковских кредитов было предоставлено на 10-12 млрд грн.
"То, что в банковской системе прибавилось гривневой ликвидности - это факт. Если вчера кредиты overnight стоили около 18%, то сегодня уже по 13-14% годовых", - сообщил "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Можно не сомневаться, что значительная часть нацбанковского рефинансирования не пойдет на поддержание текущей ликвидности банков, а окажется на валютном межбанке. Будет использоваться для заработков на раскачке курса гривны.
К раскручиванию маховика рефинансирования относятся по-разному. Одни считают это откровенным преступлением со стороны Нацбанка. А другие видят в этом попытки провести аккуратную девальвацию гривны, о которой давно просят промышленники.
"Коронавирус и мировой кризис в чем-то помог НБУ. У чиновников появилась официальная причина и повод для снижения курса гривны. Сделать это просто так на ровном месте - преступление. А свалить все на последствия страшной болезни, которая мощно ударила по всем зарубежным рынкам - это шанс. Все понимают, что только так можно устроить небольшое кровопускание экономике, поддержать экспортеров и наполнить госбюджет. К тому же мы будем тренде. Кстати, первый совет, который дал МВФ, когда упали мировые рынки - это "насытить рынки ликвидностью". А простым языком - запустить эмиссии по всему миру, и допечатать бизнесу и людям денег. Наш Нацбанк делает это через рефинансирование", - сказал "Стране" директор казначейства системного банка.
Еще в понедельник казначеи нервно реагировали на рост курса доллара, а к пятнице успокоились. Просто смирились. Все уверены, что валюта продолжит дорожать как минимум до уровня 27 грн/$. Некоторые открыто говорят, что 27,0 грн/$ - это вопрос решенный, и к этому курсу межбанк придет уже на будущей неделе. В этом случае, в обменниках цены будут на уровне 28-28,5 грн/$.
"Есть мнение, что недели через три межбанк может дойти и до уровня 30 грн/$. Считается, что на нем рынок сможет себя отрегулировать - начнется снижение спроса. Тогда произойдет откат к 27 грн/$, где гривна может и остановиться", - спрогнозировал Василий Невмержицкий
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Игорь Алексеевич написав:сегодня ближе к 16.00 заходил в атб. продукты есть в достаточном кол-ве. но заметил, что вчера, что сегодня очень мало хлеба на прилавке. вчера подумал, что был ближе к 22.00 и его разобрали, но сегодня днём, но уже в др. атб, точно так же полки с хлебом полупустые. может у нас в городе хлебозавод стал или просто совпадение??? завтра узнаю. интересно, после выступления гаранта будет паника в городах по продуктам или всё будет в норме???
Не знаю, вечерком прогулялся по одесским магазинам в центре, покупателей мало, всё что хотел купить, я купил, полки пока заполнены. Хотя все говорят о вирусе. В некоторых магазинах у входа стоят небольшие емкости с антисептиками и призывом обеззаразить руки и добро пожаловать за покупками.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 13 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
у савика на программе министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической. завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
yuri_m написав:11 марта подписали в Минске документы, узаконивающие ЛДНР. Чтобы сделать тут новое Приднестровье. А чтобы никто о них не знал и не возмущался, по всем СМИ гонят тему с эпидемией. Из ОП есть запрет на любые сообщения по теме Минска. Уже 34 депутата из "СН" написали заявы против этих договоров и требуют экстренного созыва сессии ВР. Вот если пойдет волна, то Зе не останется ничего другого, как ввести чрезвычайное положение в Украине. Тогда можно будет без ВР ратифицировать подписанные в Минске бумаги. И тогда курс 30-35 покажется шалостью...
Вам вже казали,що це підкомісія з регулювання. ВОНИ НІЧОГО НЕ ВИРІШУЮТЬ.
А ще хтось казав, що буде їздити на роботу на веліку, а в реальності кортеж з 36 авто. І що конфіскуємо майно олігархів і взагалі не будемо брати кредитів - привіт ОВДП
Оооо, ну все, почалась зрадонька. СПОДIВАЮСЬ,ДО ПОНЕДІЛКА ПОПУСТЕ))))
Игорь Алексеевич написав:сегодня ближе к 16.00 заходил в атб. продукты есть в достаточном кол-ве. но заметил, что вчера, что сегодня очень мало хлеба на прилавке. вчера подумал, что был ближе к 22.00 и его разобрали, но сегодня днём, но уже в др. атб, точно так же полки с хлебом полупустые. может у нас в городе хлебозавод стал или просто совпадение??? завтра узнаю. интересно, после выступления гаранта будет паника в городах по продуктам или всё будет в норме???
Не знаю, вечерком прогулялся по одесским магазинам в центре, покупателей мало, всё что хотел купить, я купил, полки пока заполнены. Хотя все говорят о вирусе. В некоторых магазинах у входа стоят емкости с антисептиками и призывом обеззаразить руки и добро пожаловать за покупками.
у нас тоже пока продуктовой паники - нет, всё есть на полках, очередей нет. был в эпицентре, тоже паники нет, народ спокойно выбирает и делает покупки. но, сейчас послушал гаранта и всё же с понедельника приостановлю ремонтные работы в квартире. завтра буду разговаривать со строителями, что бы сделать хотя бы недельный перерыв. ведь действит. надо немного обезопасить себя и родных. пересежу пока дома возле компа.
буду здесь писать гадости))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:у сввика министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической. завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время.
Удобная штука этот коронавирус.И не придерёшься.Темные делишки планируются нашими небожителями в ближайшее время.Если бы его не было,то его стоило бы придумать.
Востаннє редагувалось Дед Мороз в П'ят 13 бер, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:у сввика министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической. завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время.
Удобная штука этот коронавирус.И не придерёшься.Темные делишки планируются нашими небожителями в ближайшее время.
под вирус теперь всё спишут.
я даже не удивлюсь в понедельник курсу в 30. во всём виноват скажут вирус и население. типа курс рухнул из за 100 баксов, которые мы купили.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.