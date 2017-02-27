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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:51
Полный текст обращения Зеленского
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:53
гарант сказал то, что лично для меня было ясно ещё в январе.
только тогда это называлось паника на форуме.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:54
Боюсь,что о курсе мы в этот момент думать не будем.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:54
Ну оголосив та й оголосив. Загальний тон пресконференції спокійний. Навіть на ці під..ки, що йому треба пройти тест на коронавірус, реагував спокійно.
З того, що ринки пішли вверх ще до пресконференції, і з його коментарів по можливим проблемам в індустрії круїзних лайнерів, авіакомпаній, малого бізнесу - кризу будуть щедро заливати баблом.
P.S.
Пресконференцію нашого преЗедента не дивився, схоже нічого не втратив.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56
мелкий пезденыш выглядит особенно потерянным в этом обращении
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56
Америка +9% закрылась.
Трамп пообещал нефть закупить в резервы сколько возможно по такой цене.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
боюсь, что сделают опять ограничения на валютном рынке и в банках
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:59
Привет !
Рад Вас видеть и читать !
Ситуация держится на казначеях банка .
11.03 .2020 нужно скупится (где то на 2.5 мил. )
Прошу в 10,30 казначея купи мне рубль по )0.3562 .
В 14.00 сообщение , вас осчастливили по 0.3592 .
16 часов -рубль падает на 0.3557.
На мои подскуливания никто даже не обернулся .
Вчера рубль падает до 0,34
Сегодня вылазит на 0,36
Загадка , правда ?
На границе с Россией аншлаг !
Видно не один я метнулся покупать российский товар по низкой цене.
Так , что думаю все будет хорошо!
В понедельник и вторник грузятся 2 машины .
МОЛЮСЬ (из патологической жадности),чтобы рубль не улетел вверх ,ведь НДС платить.
ВСЕ , Исповедовался !
Р,С (постился и не врал )
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:00
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:04
надо всё же всем пересмотреть свои финансы на счетах в банках, что бы в случае шухера не встрять выше фг.
а то валюта вверх.
я сегодня увидел, что есть на счёте в одном из банков более 200штук.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 бер, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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