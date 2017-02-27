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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43374338433943404341>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 192
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
24%
47
27.01-27.5
14%
26
27.51-28.0
10%
19
выше 28
30%
57
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:51

Полный текст обращения Зеленского

https://www.president.gov.ua/news/zvern ... iv-z-60161
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:53

гарант сказал то, что лично для меня было ясно ещё в январе.
только тогда это называлось паника на форуме. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Дед Мороз написав:
  Игорь Алексеевич написав:у сввика министр иностр.дел сказал, что через вирус эконом.ситуация в стране будет катастрафической.
завтра собир.срочно каб.мин. будут решать - вирус в стране и финанс.состояние страны в ближ.время. :cry:

Удобная штука этот коронавирус.И не придерёшься.Темные делишки планируются нашими небожителями в ближайшее время.


под вирус теперь всё спишут. :roll:

я даже не удивлюсь в понедельник курсу в 30. во всём виноват скажут вирус и население.
типа курс рухнул из за 100 баксов, которые мы купили. :shock:

Боюсь,что о курсе мы в этот момент думать не будем.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:54

  Игорь Алексеевич написав:Трамп оголосив надзвичайний стан у США через коронавірус :shock:

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tru ... 86868.html

Ну оголосив та й оголосив. Загальний тон пресконференції спокійний. Навіть на ці під..ки, що йому треба пройти тест на коронавірус, реагував спокійно.
З того, що ринки пішли вверх ще до пресконференції, і з його коментарів по можливим проблемам в індустрії круїзних лайнерів, авіакомпаній, малого бізнесу - кризу будуть щедро заливати баблом.
P.S.
Пресконференцію нашого преЗедента не дивився, схоже нічого не втратив. :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56

  zzzzzz написав:Полный текст обращения Зеленского

https://www.president.gov.ua/news/zvern ... iv-z-60161

мелкий пезденыш выглядит особенно потерянным в этом обращении :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56

Америка +9% закрылась.

Трамп пообещал нефть закупить в резервы сколько возможно по такой цене.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:Боюсь,что о курсе мы в этот момент думать не будем.


боюсь, что сделают опять ограничения на валютном рынке и в банках
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:59

  shatenerbi написав:
  холява написав:

Добрый Вечер.

В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию .
Постятся перед покаянием (исповедью ).
И НЕ думают о плохом ....!


Пан Холява,вы еще с рублем работаете,какая там ситуация,когда то работали схемы в дол. ч-з рубль,как сейчас?



Привет !
Рад Вас видеть и читать !
Ситуация держится на казначеях банка .
11.03 .2020 нужно скупится (где то на 2.5 мил. )
Прошу в 10,30 казначея купи мне рубль по )0.3562 .
В 14.00 сообщение , вас осчастливили по 0.3592 .
16 часов -рубль падает на 0.3557.

На мои подскуливания никто даже не обернулся .
Вчера рубль падает до 0,34
Сегодня вылазит на 0,36

Загадка , правда ?

На границе с Россией аншлаг !
Видно не один я метнулся покупать российский товар по низкой цене.
Так , что думаю все будет хорошо!
В понедельник и вторник грузятся 2 машины .
МОЛЮСЬ (из патологической жадности),чтобы рубль не улетел вверх ,ведь НДС платить.
ВСЕ , Исповедовался !

Р,С (постился и не врал )
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:00

  Игорь Алексеевич написав:
  Дед Мороз написав:Боюсь,что о курсе мы в этот момент думать не будем.


боюсь, что сделают опять ограничения на валютном рынке и в банках

До этих мер ещё нужно добежать.Стоим на пороге грандиозного шухера.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:04

  Дед Мороз написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Дед Мороз написав:Боюсь,что о курсе мы в этот момент думать не будем.


боюсь, что сделают опять ограничения на валютном рынке и в банках

До этих мер ещё нужно добежать.Стоим на пороге грандиозного шухера.


надо всё же всем пересмотреть свои финансы на счетах в банках, что бы в случае шухера не встрять выше фг.
а то валюта вверх.
я сегодня увидел, что есть на счёте в одном из банков более 200штук. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 бер, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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