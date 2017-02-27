Падать ещё и падать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:04
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:09
Прочитав текст пресконференції Зе.
Оце сподобалось:
"У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою."
Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга )
Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:10
пятница 13.
выступление гаранта.
что то становится страшно и настораживает.....
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:13
Я вас прошу, там уже давно здравый смысл отсутствует ....
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если у нас карантин с фактическим закрытием ряда отраслей продлится несколько месяцев, а к этому все и идет, то сложно представить масштаб банкроств, увольнений и всего прочего.
Дисциплинированные китайцы это стоически перенесли, учитывая наши древние традиции побузить, непонятно что будет.
Хотелось бы понять, что наше государство сделает для облегчения ситуации для малого и среднего бизнеса.
Вот в Черновцах насколько я понял закрыли все кроме продмагазинов. И это сейчас будет везде. Что будут кушать, которые работают там на промтоварных рынках торговых центрах, кафе, если пару месяцев будут закрыты, аренду надо, налоги надо, реализаторам надо дать.
Зеленский тут опять завел шарманку в обращении про дешевые кредиты, чистый дятел, кредиты в бизнесе можно брать для получения прибыли, а брать кредиты стоящему бизнесу для аренды, налогов и зарплаты это путь в долговую кабалу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:19
туристический бизнес в стране уже сег. на 100 пудов стал банкротом.
какие кредиты, если завтра весь малый бизнес останавливается постепенно по всем городам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:19
"прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць.
...и еще пол года на обучение пользоваться аппаратом .
Ведь аппарат только поддерживает , а не замещает дыхание , а это тонкая грань , известная анестезиолагам и реаниматорам ....
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
возьмём даже то, что их просто нет в наличии в мире.
уже выкуплены они др. странами поставками в ноябре.
их сегодня нет на складах. нас могут поставить в очередь только на изготовление.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:33
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:35
Вот прямо так всё бросят (работу, которую не так просто найти) и привезут?
Есть же в конце концов всякие вестерны и маниграмы.
Да, с комиссией, но кто обещал, что будет легко?
Чому бідний? - Тому що дурний
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