Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:15

Если у нас карантин с фактическим закрытием ряда отраслей продлится несколько месяцев, а к этому все и идет, то сложно представить масштаб банкроств, увольнений и всего прочего.

Дисциплинированные китайцы это стоически перенесли, учитывая наши древние традиции побузить, непонятно что будет.

Хотелось бы понять, что наше государство сделает для облегчения ситуации для малого и среднего бизнеса.

Вот в Черновцах насколько я понял закрыли все кроме продмагазинов. И это сейчас будет везде. Что будут кушать, которые работают там на промтоварных рынках торговых центрах, кафе, если пару месяцев будут закрыты, аренду надо, налоги надо, реализаторам надо дать.

Зеленский тут опять завел шарманку в обращении про дешевые кредиты, чистый дятел, кредиты в бизнесе можно брать для получения прибыли, а брать кредиты стоящему бизнесу для аренды, налогов и зарплаты это путь в долговую кабалу.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.