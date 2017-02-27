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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4338433943404341

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 192
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
24%
47
27.01-27.5
14%
26
27.51-28.0
10%
19
выше 28
30%
57
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Вот в Черновцах насколько я понял закрыли все кроме продмагазинов. И это сейчас будет везде. Что будут кушать, которые работают там на промтоварных рынках торговых центрах, кафе, если пару месяцев будут закрыты, аренду надо, налоги надо, реализаторам надо дать.

Каникулы по аренде - если бизнес не работает, с чего арендодатель будет жировать.
Налоги - нет оборота, нет налогов.
Реализаторы в отпуск за свой счет.
Если нет кредитов, бизнес в анабиозе может быть долго. Если есть кредиты, их можно заместить более дешевыми от государства, реструктуризировать или банкротится - придут новые с лучшим риск-менеджментом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:38

надо было сделать заяву гаранту.
завтра всем даём по 300 баксов и всем срочно покинуть территорию страны.
она уже принадлежит .... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:40

  zzzzzz написав:
  she_ne_investor написав:Прочитав текст пресконференції Зе.
Оце сподобалось:
"У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою."
Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга ;) )
Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).



Я вас прошу, там уже давно здравый смысл отсутствует ....

В смысле всегда? :mrgreen:
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vlad442 написав:с чего арендодатель будет жировать.

у вас арендодатель - враг народа.
лично я арендодатель и в 2005г. взял валютный кредит, купил жилую кв., перевёл в нежилое, сделал ремонт и т.д. а далее платил проценты по кредиту и был в стадии банкротства из-за курса и кризисов.
если ваш бизнес купи - продай, то у меня точно такой же, только - сдай - получи :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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