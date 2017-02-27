холява написав:

shatenerbi написав: холява написав:



Добрый Вечер.



В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию .

Постятся перед покаянием (исповедью ).

И НЕ думают о плохом ....! Добрый Вечер.В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию .Постятся перед покаянием (исповедью ).И НЕ думают о плохом ....!



Пан Холява,вы еще с рублем работаете,какая там ситуация,когда то работали схемы в дол. ч-з рубль,как сейчас? Пан Холява,вы еще с рублем работаете,какая там ситуация,когда то работали схемы в дол. ч-з рубль,как сейчас?

Привет !Рад Вас видеть и читать !Ситуация держится на казначеях банка .11.03 .2020 нужно скупится (где то на 2.5 мил. )Прошу в 10,30 казначея купи мне рубль по )0.3562 .В 14.00 сообщение , вас осчастливили по 0.3592 .16 часов -рубль падает на 0.3557.На мои подскуливания никто даже не обернулся .Вчера рубль падает до 0,34Сегодня вылазит на 0,36Загадка , правда ?На границе с Россией аншлаг !Видно не один я метнулся покупать российский товар по низкой цене.Так , что думаю все будет хорошо!В понедельник и вторник грузятся 2 машины .МОЛЮСЬ (из патологической жадности),чтобы рубль не улетел вверх ,ведь НДС платить.ВСЕ , Исповедовался !Р,С (постился и не врал )