Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:48

Starikan написав: сірий написав: osya1964 написав: Прилетели.

https://newsone.ua/news/society/razumko ... henie.html Прилетели. Ж...мийники привезуть доляра у найближчі 48-годин.

Вот прямо так всё бросят (работу, которую не так просто найти) и привезут?

Есть же в конце концов всякие вестерны и маниграмы.

Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв. Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв.

