freeze написав:Вот в Черновцах насколько я понял закрыли все кроме продмагазинов. И это сейчас будет везде. Что будут кушать, которые работают там на промтоварных рынках торговых центрах, кафе, если пару месяцев будут закрыты, аренду надо, налоги надо, реализаторам надо дать.
Каникулы по аренде - если бизнес не работает, с чего арендодатель будет жировать. Налоги - нет оборота, нет налогов. Реализаторы в отпуск за свой счет. Если нет кредитов, бизнес в анабиозе может быть долго. Если есть кредиты, их можно заместить более дешевыми от государства, реструктуризировать или банкротится - придут новые с лучшим риск-менеджментом.
she_ne_investor написав:Прочитав текст пресконференції Зе. Оце сподобалось: "У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою." Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга ) Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).
Я вас прошу, там уже давно здравый смысл отсутствует ....
Vlad442 написав:с чего арендодатель будет жировать.
у вас арендодатель - враг народа. лично я арендодатель и в 2005г. взял валютный кредит, купил жилую кв., перевёл в нежилое, сделал ремонт и т.д. а далее платил проценты по кредиту и был в стадии банкротства из-за курса и кризисов. если ваш бизнес купи - продай, то у меня точно такой же, только - сдай - получи
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
В церковь всегда ходят по воскресениям , а не по расписанию . Постятся перед покаянием (исповедью ). И НЕ думают о плохом ....!
Пан Холява,вы еще с рублем работаете,какая там ситуация,когда то работали схемы в дол. ч-з рубль,как сейчас?
Привет ! Рад Вас видеть и читать ! Ситуация держится на казначеях банка . 11.03 .2020 нужно скупится (где то на 2.5 мил. ) Прошу в 10,30 казначея купи мне рубль по )0.3562 . В 14.00 сообщение , вас осчастливили по 0.3592 . 16 часов -рубль падает на 0.3557.
На мои подскуливания никто даже не обернулся . Вчера рубль падает до 0,34 Сегодня вылазит на 0,36
Загадка , правда ?
На границе с Россией аншлаг ! Видно не один я метнулся покупать российский товар по низкой цене. Так , что думаю все будет хорошо! В понедельник и вторник грузятся 2 машины . МОЛЮСЬ (из патологической жадности),чтобы рубль не улетел вверх ,ведь НДС платить. ВСЕ , Исповедовался !
просьба к модератору. в связи с карантином по всему миру и по рекомендации гаранта многие останутся дома, то просьба не баните своих клиентов. многие находятся в паническом состоянии и это одна из возможностей вести общение на форуме, что бы хоть как то расслабится и общаться не выходя на улицу. эти вы поможете многим пройти вирус без серьёзных осложнений со своим здоровьем.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
сірий написав: Ж...мийники привезуть доляра у найближчі 48-годин. Чи допоможе це гривні на невеликий час?
Вот прямо так всё бросят (работу, которую не так просто найти) и привезут? Есть же в конце концов всякие вестерны и маниграмы. Да, с комиссией, но кто обещал, что будет легко?
Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв.
Я немного о другом: почему всё надо бросать и со всех ног домой (если, конечно, не что-то срочное). А насчет бусиков - не так просто, в Европе могут быть свои ограничения по перемещению граждан других стран.
Игорь Алексеевич написав:просьба к модератору. в связи с карантином по всему миру и по рекомендации гаранта многие останутся дома, то просьба не баните своих клиентов. многие находятся в паническом состоянии и это одна из возможностей вести общение на форуме, что бы хоть как то расслабится и общаться не выходя на улицу. эти вы поможете многим пройти вирус без серьёзных осложнений со своим здоровьем.
Даже популярный ресурс Pornhub решил сделать жителям Италии бесплатный премиум-доступ. Так здесь хотят поддержать страну, которая больше всех в Европе страдает от коронавируса.
Соответствующее сообщение можно увидеть на главной странице Pornhub, если заходить с итальянского домена. Премиум-доступ для жителей Италии будет бесплатным до 3 апреля.