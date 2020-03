Додано: Суб 14 бер, 2020 00:18

Starikan

Погоджуюсь.

Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell