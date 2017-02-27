Додано: Суб 14 бер, 2020 00:25

Zebra написав: Фондовый рынок США пытаются забросить в пятницу перед закрытием повыше чтоб не все так печально выглядело. Фондовый рынок США пытаются забросить в пятницу перед закрытием повыше чтоб не все так печально выглядело.

Совсем не так.Рынок вырос именно в минуты блестящей речи и интервью Трампа.Это был звездный час его президентства. Он вышел на лужайку Белого дома в сопровождении большой команды медицинских боссов и представителей частного бизнеса - фарм и мед компаний и лабораторий, ритейлеров и пр.Рассказал, что запускается программа по тестированию на вирус. Со следующей недели работает система по тестированию по всей стране, в каждом населенном пункте. Тест можно будет сделать в аптеке или даже на большой парковке. Фарм компании произведут до конца месяца уже несколько миллионов тест-систем. Сначала надо будет поковырять палочкой в носу и сдать эту палочку для отсылки на анализ и результат будет в течение 24 часов. Совсем скоро будут установлены автоматы и они тут же будут делать такой анализ на месте. Отменяются медицинские протоколы. Все решает врач на месте. Возвращаются к доброй советской системе вызова врача на дом. Гугл запускает сайт по он-лайн тестированию. Ритейлеры пообещали завалить население продуктами и всем необходимым.Мессидж населению - не переживайте и просто тщательно мойте руки; на вас работает квалифицированная слаженная команда администрации, медиков, ученых, капитаны большого бизнеса и корпорации Америки. Бабки есть. Поможем всем.