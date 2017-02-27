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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43404341434243434344>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 194
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
49
27.01-27.5
13%
26
27.51-28.0
10%
19
выше 28
29%
57
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:08

  холява написав:

В понедельник и вторник грузятся 2 машины .
МОЛЮСЬ (из патологической жадности),чтобы рубль не улетел вверх ,ведь НДС платить.
ВСЕ , Исповедовался !

Р,С (постился и не врал )


А чем торгуете с оккупантами?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:10

  kluychkooleg написав:
  холява написав:

В понедельник и вторник грузятся 2 машины .
МОЛЮСЬ (из патологической жадности),чтобы рубль не улетел вверх ,ведь НДС платить.
ВСЕ , Исповедовался !

Р,С (постился и не врал )


А чем торгуете с оккупантами?


не говорите. спалят авто. :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:13

вух. закончилась пятница 13. :P
теперь начинается суббота 14 :shock:
всем сп.ночи :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:16

Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше, без депозитов.
Но абсолютно не радует. Хреновая ситуация - и с вирусом, и со страной, и с перекрытием границ.
Сажать картошку на даче не мое, я с тоски сдохну.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:18

Starikan
Погоджуюсь.
Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:21

  Игорь Алексеевич написав:
под вирус теперь всё спишут. :roll:

я даже не удивлюсь в понедельник курсу в 30. во всём виноват скажут вирус и население.
типа курс рухнул из за 100 баксов, которые мы купили. :shock:

Просто купили последние 100 баксов. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:25

  centurionus написав:Starikan
Погоджуюсь.
Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.

Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:25

  Zebra написав:Фондовый рынок США пытаются забросить в пятницу перед закрытием повыше чтоб не все так печально выглядело.


Совсем не так.
Рынок вырос именно в минуты блестящей речи и интервью Трампа.
Это был звездный час его президентства. Он вышел на лужайку Белого дома в сопровождении большой команды медицинских боссов и представителей частного бизнеса - фарм и мед компаний и лабораторий, ритейлеров и пр.
Рассказал, что запускается программа по тестированию на вирус. Со следующей недели работает система по тестированию по всей стране, в каждом населенном пункте. Тест можно будет сделать в аптеке или даже на большой парковке. Фарм компании произведут до конца месяца уже несколько миллионов тест-систем. Сначала надо будет поковырять палочкой в носу и сдать эту палочку для отсылки на анализ и результат будет в течение 24 часов. Совсем скоро будут установлены автоматы и они тут же будут делать такой анализ на месте. Отменяются медицинские протоколы. Все решает врач на месте. Возвращаются к доброй советской системе вызова врача на дом. Гугл запускает сайт по он-лайн тестированию. Ритейлеры пообещали завалить население продуктами и всем необходимым.
Мессидж населению - не переживайте и просто тщательно мойте руки; на вас работает квалифицированная слаженная команда администрации, медиков, ученых, капитаны большого бизнеса и корпорации Америки. Бабки есть. Поможем всем. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:28

ЗЫ

На вопрос, не возникло ли недоразумений с товарищем Си по поводу происхождения коронавируса Трамп ответил: - Нет! Мы все знаем откуда он произошел.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:32

  curiousobro написав:Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения

А дома что делать? Сидеть с детьми дома, пока карантин в садиках и школах? Вся развлекуха скоро тоже закроется в Украине на карантин. А есть ли вообще смысл возвращаться в ближайшие 3 недели, при условии, что обратно уже никто не выпустит, даже если начнётся жесть и зомби-апокалипсис?
safonovstanislav
 
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