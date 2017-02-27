А чем торгуете с оккупантами?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:08
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:10
не говорите. спалят авто.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:13
вух. закончилась пятница 13.
теперь начинается суббота 14
всем сп.ночи
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:16
Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше, без депозитов.
Но абсолютно не радует. Хреновая ситуация - и с вирусом, и со страной, и с перекрытием границ.
Сажать картошку на даче не мое, я с тоски сдохну.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:18
Starikan
Погоджуюсь.
Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:21
Просто купили последние 100 баксов.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:25
Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:25
Совсем не так.
Рынок вырос именно в минуты блестящей речи и интервью Трампа.
Это был звездный час его президентства. Он вышел на лужайку Белого дома в сопровождении большой команды медицинских боссов и представителей частного бизнеса - фарм и мед компаний и лабораторий, ритейлеров и пр.
Рассказал, что запускается программа по тестированию на вирус. Со следующей недели работает система по тестированию по всей стране, в каждом населенном пункте. Тест можно будет сделать в аптеке или даже на большой парковке. Фарм компании произведут до конца месяца уже несколько миллионов тест-систем. Сначала надо будет поковырять палочкой в носу и сдать эту палочку для отсылки на анализ и результат будет в течение 24 часов. Совсем скоро будут установлены автоматы и они тут же будут делать такой анализ на месте. Отменяются медицинские протоколы. Все решает врач на месте. Возвращаются к доброй советской системе вызова врача на дом. Гугл запускает сайт по он-лайн тестированию. Ритейлеры пообещали завалить население продуктами и всем необходимым.
Мессидж населению - не переживайте и просто тщательно мойте руки; на вас работает квалифицированная слаженная команда администрации, медиков, ученых, капитаны большого бизнеса и корпорации Америки. Бабки есть. Поможем всем.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:28
ЗЫ
На вопрос, не возникло ли недоразумений с товарищем Си по поводу происхождения коронавируса Трамп ответил: - Нет! Мы все знаем откуда он произошел.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:32
А дома что делать? Сидеть с детьми дома, пока карантин в садиках и школах? Вся развлекуха скоро тоже закроется в Украине на карантин. А есть ли вообще смысл возвращаться в ближайшие 3 недели, при условии, что обратно уже никто не выпустит, даже если начнётся жесть и зомби-апокалипсис?
|