Додано: Суб 14 бер, 2020 00:50

centurionus написав: Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв. Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв.

curiousobro написав: centurionus написав: Starikan

Погоджуюсь.

Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж. Погоджуюсь.Не бачу логіки в забороні авіасполучення(принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.

Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?

В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото". Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".

Глупости за глупостями пишите. Бусики будут работать на вьезд и то уже сейчас наши не могут из Италии вернуться По пути в Украину Словения , Словакия, Чехия уже закрыли вьезд как на вьезд так и на выезд. Так что и на бусиках не сильно доберешься. У нас по той же схеме обезьянничать начнут. Более того , есть территории где вируса однозначно меньше чем в Европе и Украине и пребываючи там гораздо меньше шансов заразиться самому или заразить домашних подцепив вирус в супермаркете, транспорте или на работе. Только через Борисполь с начала года прилетело более 2 млн пассажиров. Не говоря уже о наземном транспорте. Все давно уже здесь с огромным количеством мигрирующих заробитчан. При чем в обьемах гораздо выше официальных. Оф статистика - только "благодаря" нашей "реформированной" парередниками медицине, не способная отличить грипп от короны. Что ж будем в супермаркетах ловить короновирус и туберкулез с 1-го апреля. Перемога !