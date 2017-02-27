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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4341434243434344>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 194
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
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2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
49
27.01-27.5
13%
26
27.51-28.0
10%
19
выше 28
29%
57
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:33

Всесильный Бабломойский, уже и минёром стал:
Фонд государственного имущества Украины перенс на 19 марта собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.
Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "12 марта Фонд госимущества так и не смог провести собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания.
Новая попытка сменить директора "Центрэнерго" Потапенко согласно постановлению Кабмина, принятому 4 марта, состоится 19 марта".
"Параллельно продолжается судебный процесс - Потапенко оспаривает право Фонда госимущества его увольнять, а ФГИ судится за отмену таких запретов. Сейчас есть судебное решение в пользу ФГИ, но иск подан в апелляцию.
Если здание не заминируют, если суд не запретит, то ФГИ в третий раз попытается выполнить решение Кабмина и попробует поменять директора одного из подчиненных ему госпредприятий... Шансы есть", - подчеркнул Бутусов.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:34

  curiousobro написав:
  centurionus написав:Starikan
Погоджуюсь.
Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.

Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты.
Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:40

  juristkostya написав:
  curiousobro написав:Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты.
Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.

Это если апартаменты на острове, а не отель на берегу океана сотни людей. На лайнере Diamond Princess тоже дышали морским воздухом.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:41

Просьба к пользователям обсуждать коронавирусный контекст в профильной ветке

Профильная ветка по коронавирусу

Просьба к модераторам коронавирусные разговорчики нещадно переносить в профильную ветку

Тут и так огромное количество малоинформативных сообщений.

Чтоб ветку за день осилить надо часа 2 лишних выделять, в то время как жизнь и так стала очень цейтнотной

  Игорь Алексеевич написав:просьба к модератору.
в связи с карантином по всему миру и по рекомендации гаранта многие останутся дома, то просьба не баните своих клиентов.
многие находятся в паническом состоянии и это одна из возможностей вести общение на форуме, что бы хоть как то расслабится и общаться не выходя на улицу.
эти вы поможете многим пройти вирус без серьёзных осложнений со своим здоровьем. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:43

  ruvex написав:
  juristkostya написав:
  curiousobro написав:Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты.
Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.

Это если апартаменты на острове, а не отель на берегу океана сотни людей. На лайнере Diamond Princess тоже дышали морским воздухом.
ещё раз: на фоне того, что у нас в метро катаются люди м открытой формой туберкулёза, риски от китайского вируса сильно преувеличены
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:45

  juristkostya написав:
  curiousobro написав:
  centurionus написав:Starikan
Погоджуюсь.
Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.

Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты.
Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.

Доля правды была бы, если б не...самолеты.
Туризм схлопывается, за двумя десятками никто чартер не пошлет, да и туроператор ко времени возвращения домой может оказаться на грани банкротства.
Во вторых, заразиться в самолете не сложнее, чем в переполненной маршрутке.
В третьих, можно вылетать во вполне благополучную по цифрам страну, а улетать на волне эпидемии, так как многие турстраны банально скрывают статистику, дабы успокоить потенциальных отдыхающих.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:48

  she_ne_investor написав:Прочитав текст пресконференції Зе.
Оце сподобалось:
"У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою."
Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга ;) )
Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).

Это до одного места, нет специалистов от слова вообще, способных работать с этой аппаратурой при такой патологии.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:50

  juristkostya написав:на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты.
Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.


Наверно, поэтому Австрия с 16-го марта закрывает все горнолыжные курорты в Тироле и в районе Зальцьурга?
Подъемники, гондолы, ски-бусы, бары - чем не метро?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 14 бер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:50

  centurionus написав:Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв.


  curiousobro написав:
  centurionus написав:Starikan
Погоджуюсь.
Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.

Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".


Глупости за глупостями пишите. Бусики будут работать на вьезд и то уже сейчас наши не могут из Италии вернуться По пути в Украину Словения , Словакия, Чехия уже закрыли вьезд как на вьезд так и на выезд. Так что и на бусиках не сильно доберешься. У нас по той же схеме обезьянничать начнут. Более того , есть территории где вируса однозначно меньше чем в Европе и Украине и пребываючи там гораздо меньше шансов заразиться самому или заразить домашних подцепив вирус в супермаркете, транспорте или на работе. Только через Борисполь с начала года прилетело более 2 млн пассажиров. Не говоря уже о наземном транспорте. Все давно уже здесь с огромным количеством мигрирующих заробитчан. При чем в обьемах гораздо выше официальных. Оф статистика - только "благодаря" нашей "реформированной" парередниками медицине, не способная отличить грипп от короны. Что ж будем в супермаркетах ловить короновирус и туберкулез с 1-го апреля. Перемога !
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 14 бер, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:52

  juristkostya написав:ещё раз: на фоне того, что у нас в метро катаются люди м открытой формой туберкулёза, риски от китайского вируса сильно преувеличены


А СПИД? Раньше боялись до девочки рукой дотронуться, а сейчас шпилятся со всеми подряд без Президент як немі. :oops: И при этом коронавируса испугались до усёра. :roll:
Ёбари позорные. :!:
Libo
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