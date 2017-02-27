Фонд государственного имущества Украины перенс на 19 марта собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания. Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он отметил: "12 марта Фонд госимущества так и не смог провести собрание по смене директора госкомпании "Центрэнерго" по причине заминирования здания. Новая попытка сменить директора "Центрэнерго" Потапенко согласно постановлению Кабмина, принятому 4 марта, состоится 19 марта". "Параллельно продолжается судебный процесс - Потапенко оспаривает право Фонда госимущества его увольнять, а ФГИ судится за отмену таких запретов. Сейчас есть судебное решение в пользу ФГИ, но иск подан в апелляцию. Если здание не заминируют, если суд не запретит, то ФГИ в третий раз попытается выполнить решение Кабмина и попробует поменять директора одного из подчиненных ему госпредприятий... Шансы есть", - подчеркнул Бутусов.
centurionus написав:Starikan Погоджуюсь. Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
curiousobro написав:Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
Это если апартаменты на острове, а не отель на берегу океана сотни людей. На лайнере Diamond Princess тоже дышали морским воздухом.
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Просьба к модераторам коронавирусные разговорчики нещадно переносить в профильную ветку
Тут и так огромное количество малоинформативных сообщений.
Чтоб ветку за день осилить надо часа 2 лишних выделять, в то время как жизнь и так стала очень цейтнотной
Игорь Алексеевич написав:просьба к модератору. в связи с карантином по всему миру и по рекомендации гаранта многие останутся дома, то просьба не баните своих клиентов. многие находятся в паническом состоянии и это одна из возможностей вести общение на форуме, что бы хоть как то расслабится и общаться не выходя на улицу. эти вы поможете многим пройти вирус без серьёзных осложнений со своим здоровьем.
curiousobro написав:Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
Это если апартаменты на острове, а не отель на берегу океана сотни людей. На лайнере Diamond Princess тоже дышали морским воздухом.
ещё раз: на фоне того, что у нас в метро катаются люди м открытой формой туберкулёза, риски от китайского вируса сильно преувеличены
centurionus написав:Starikan Погоджуюсь. Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
Доля правды была бы, если б не...самолеты. Туризм схлопывается, за двумя десятками никто чартер не пошлет, да и туроператор ко времени возвращения домой может оказаться на грани банкротства. Во вторых, заразиться в самолете не сложнее, чем в переполненной маршрутке. В третьих, можно вылетать во вполне благополучную по цифрам страну, а улетать на волне эпидемии, так как многие турстраны банально скрывают статистику, дабы успокоить потенциальных отдыхающих.
she_ne_investor написав:Прочитав текст пресконференції Зе. Оце сподобалось: "У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою." Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга ) Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).
Это до одного места, нет специалистов от слова вообще, способных работать с этой аппаратурой при такой патологии.
juristkostya написав:на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
Наверно, поэтому Австрия с 16-го марта закрывает все горнолыжные курорты в Тироле и в районе Зальцьурга? Подъемники, гондолы, ски-бусы, бары - чем не метро?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 14 бер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
centurionus написав:Закривають авіасполучення. "Бусики"-"вірусвагени" ніхто не забороняв.
curiousobro написав:
centurionus написав:Starikan Погоджуюсь. Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
Глупости за глупостями пишите. Бусики будут работать на вьезд и то уже сейчас наши не могут из Италии вернуться По пути в Украину Словения , Словакия, Чехия уже закрыли вьезд как на вьезд так и на выезд. Так что и на бусиках не сильно доберешься. У нас по той же схеме обезьянничать начнут. Более того , есть территории где вируса однозначно меньше чем в Европе и Украине и пребываючи там гораздо меньше шансов заразиться самому или заразить домашних подцепив вирус в супермаркете, транспорте или на работе. Только через Борисполь с начала года прилетело более 2 млн пассажиров. Не говоря уже о наземном транспорте. Все давно уже здесь с огромным количеством мигрирующих заробитчан. При чем в обьемах гораздо выше официальных. Оф статистика - только "благодаря" нашей "реформированной" парередниками медицине, не способная отличить грипп от короны. Что ж будем в супермаркетах ловить короновирус и туберкулез с 1-го апреля. Перемога !
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 14 бер, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз.