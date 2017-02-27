Поляки закрыли границу для иностранцев, на 10 дней, вот это удар для заробитчан. Молдова закрывает ж-д и автобусные перевозки Премьер Англии - в каждой семье кто может умереть. Черновцы - всё закрыто, кроме продуктов и аптек. СНБО Украины рассматривает как один из вариантов остановить общественный транспорт в стране. Нью-Йорк таймс - за год в США может умереть от короны до 1,7 миллиона Директор центра здоровья МОЗ Украины разъяснил как правильно хоронить умерших от коронавируса - Спойлер, хороним практически без особенностей
Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.