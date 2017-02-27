Додано: Суб 14 бер, 2020 01:17

Прокрутил ленту новостей, полнейший трэш.



Поляки закрыли границу для иностранцев, на 10 дней, вот это удар для заробитчан.

Молдова закрывает ж-д и автобусные перевозки

Премьер Англии - в каждой семье кто может умереть.

Черновцы - всё закрыто, кроме продуктов и аптек.

СНБО Украины рассматривает как один из вариантов остановить общественный транспорт в стране.

Нью-Йорк таймс - за год в США может умереть от короны до 1,7 миллиона

Директор центра здоровья МОЗ Украины разъяснил как правильно хоронить умерших от коронавируса - Спойлер, хороним практически без особенностей



Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.