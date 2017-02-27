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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4341434243434344

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 194
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
5
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
49
27.01-27.5
13%
26
27.51-28.0
10%
19
выше 28
29%
57
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:53

  Starikan написав:
  сірий написав:
  osya1964 написав:Прилетели.
https://newsone.ua/news/society/razumko ... henie.html
Ж...мийники привезуть доляра у найближчі 48-годин.
Чи допоможе це гривні на невеликий час?

Вот прямо так всё бросят (работу, которую не так просто найти) и привезут?

Этот клоун оскорбляет людей в надежде откупить свои 200 долларов, проданных по 25,90.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 01:17

Прокрутил ленту новостей, полнейший трэш.

Поляки закрыли границу для иностранцев, на 10 дней, вот это удар для заробитчан.
Молдова закрывает ж-д и автобусные перевозки
Премьер Англии - в каждой семье кто может умереть.
Черновцы - всё закрыто, кроме продуктов и аптек.
СНБО Украины рассматривает как один из вариантов остановить общественный транспорт в стране.
Нью-Йорк таймс - за год в США может умереть от короны до 1,7 миллиона
Директор центра здоровья МОЗ Украины разъяснил как правильно хоронить умерших от коронавируса - Спойлер, хороним практически без особенностей

Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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