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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:53
Starikan написав: сірий написав:
Ж...мийники привезуть доляра у найближчі 48-годин.
Чи допоможе це гривні на невеликий час?
Вот прямо так всё бросят (работу, которую не так просто найти) и привезут?
Этот клоун оскорбляет людей в надежде откупить свои 200 долларов, проданных по 25,90.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 01:17
Прокрутил ленту новостей, полнейший трэш.
Поляки закрыли границу для иностранцев, на 10 дней, вот это удар для заробитчан.
Молдова закрывает ж-д и автобусные перевозки
Премьер Англии - в каждой семье кто может умереть.
Черновцы - всё закрыто, кроме продуктов и аптек.
СНБО Украины рассматривает как один из вариантов остановить общественный транспорт в стране.
Нью-Йорк таймс - за год в США может умереть от короны до 1,7 миллиона
Директор центра здоровья МОЗ Украины разъяснил как правильно хоронить умерших от коронавируса - Спойлер, хороним практически без особенностей
Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 01:22
Игорь Алексеевич написав:
если ваш бизнес купи - продай, то у меня точно такой же, только - сдай - получи
Ну, якось піти на зустріч орендарю прийдеться. Альтернатива - залишитись без старого орендаря і не знайти нового, бо хто в цей період буде думати про оренду.
P.S.
Хоча, вангую, аналогічних поблажок від газовиків/теплокомуненерго/водоканалу ви не отримаєте.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 01:26
freeze написав:
Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.
Тут все прогнозовано - скажуть, що все поїв довгоно... тьху ти, злий вірус. Боюся, навіть "Приватбанк" вірус може зхавати.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 01:31
curiousobro написав:
Может потому, что некоторые громадяне идиоты
, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни?
В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
Два для назад после начала совещания в нашем отделе руководители групп и всего отдела бросились поздравлять зам.рук. отдела с 83-летием, причем экзальтированные девушки лет этак 60-70 начали его целовать, а остальные (примерно такого же возраста) - сердечно пожимать руки и обнимать. Я отделался шуткой по мотивам известного видео о новом стиле приветствий, но одобрен был не очень.
Это всё хорошие специалисты, активно работающие кандидаты и доктора наук, но совершенно не от мира сего. Дай Бог им здоровья , конечно, может быть, и обойдется.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Starikan
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Додано: Суб 14 бер, 2020 01:50
freeze написав:
Прокрутил ленту новостей, полнейший трэш.
Поляки закрыли границу для иностранцев, на 10 дней, вот это удар для заробитчан.
Молдова закрывает ж-д и автобусные перевозки
Премьер Англии - в каждой семье кто может умереть.
Черновцы - всё закрыто, кроме продуктов и аптек.
СНБО Украины рассматривает как один из вариантов остановить общественный транспорт в стране.
Нью-Йорк таймс - за год в США может умереть от короны до 1,7 миллиона
Директор центра здоровья МОЗ Украины разъяснил как правильно хоронить умерших от коронавируса - Спойлер, хороним практически без особенностей
Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.
Грузоперевозки мы не перекрываем, торговля останавливаться не должна , более того с учетом паники среди разного рода оленей сгребающих с полок все подряд от туалетной бумаги до техники , торговля будет работать. Туризм приостанавливают - вывозить валюту некому будет - тоже плюс. Заробитчане в Украину сейчас не побегут , остануться на местах у своих кормушек - будут продолжать накапливать сбережения, которые после карантина повезут домой. На подешевевшей нефти и нефтепродуктах, торговый балланс еще больше расправит плечи в пользу найкрасивейшей. Олени, боясь заразится от банкнот, значительно меньше будут бегать по обменникам, это тоже должно уменьшить панические колебания валюты. Ничего кардинально негативного произойти не должно, не смотря на все это немыслимое тотальное сумашествие. Обьективные причины в пользу крепкой гривны - остальное пока только паника. Весной обычным ходом начнется посевная. К лету пандемия должна пойти на спад. Короновирус никуда не уйдет, но отношение к нему уже будет более трезвым. Очень хочется надеяться что нынешние, хоть и полностью зеленые и неопытные не начнут мародерствовать как попередники и прикрываться "кризисами". В нынешнем кризисе куда больше паники и глобального сумашествия чем реалий, за которое очень скоро многим станет стыдно. Особенно провокаторам и загонялам, которые в глобальной панике, пытаются намутить себе профит.
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