Наверно, поэтому Австрия с 16-го марта закрывает все горнолыжные курорты в Тироле и в районе Зальцьурга?
Подъемники, гондолы, ски-бусы, бары - чем не метро?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:50
Наверно, поэтому Австрия с 16-го марта закрывает все горнолыжные курорты в Тироле и в районе Зальцьурга?
Подъемники, гондолы, ски-бусы, бары - чем не метро?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 14 бер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:50
Глупости за глупостями пишите. Бусики будут работать на вьезд и то уже сейчас наши не могут из Италии вернуться По пути в Украину Словения , Словакия, Чехия уже закрыли вьезд как на вьезд так и на выезд. Так что и на бусиках не сильно доберешься. У нас по той же схеме обезьянничать начнут. Более того , есть территории где вируса однозначно меньше чем в Европе и Украине и пребываючи там гораздо меньше шансов заразиться самому или заразить домашних подцепив вирус в супермаркете, транспорте или на работе. Только через Борисполь с начала года прилетело более 2 млн пассажиров. Не говоря уже о наземном транспорте. Все давно уже здесь с огромным количеством мигрирующих заробитчан. При чем в обьемах гораздо выше официальных. Оф статистика - только "благодаря" нашей "реформированной" парередниками медицине, не способная отличить грипп от короны. Что ж будем в супермаркетах ловить короновирус и туберкулез с 1-го апреля. Перемога !
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 14 бер, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:52
А СПИД? Раньше боялись до девочки рукой дотронуться, а сейчас шпилятся со всеми подряд без Президент як немі. И при этом коронавируса испугались до усёра.
Ёбари позорные.
Додано: Суб 14 бер, 2020 00:53
Этот клоун оскорбляет людей в надежде откупить свои 200 долларов, проданных по 25,90.
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:17
Прокрутил ленту новостей, полнейший трэш.
Поляки закрыли границу для иностранцев, на 10 дней, вот это удар для заробитчан.
Молдова закрывает ж-д и автобусные перевозки
Премьер Англии - в каждой семье кто может умереть.
Черновцы - всё закрыто, кроме продуктов и аптек.
СНБО Украины рассматривает как один из вариантов остановить общественный транспорт в стране.
Нью-Йорк таймс - за год в США может умереть от короны до 1,7 миллиона
Директор центра здоровья МОЗ Украины разъяснил как правильно хоронить умерших от коронавируса - Спойлер, хороним практически без особенностей
Один вопрос крутится, что там будет с нашим ВВП.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:22
Ну, якось піти на зустріч орендарю прийдеться. Альтернатива - залишитись без старого орендаря і не знайти нового, бо хто в цей період буде думати про оренду.
P.S.
Хоча, вангую, аналогічних поблажок від газовиків/теплокомуненерго/водоканалу ви не отримаєте.
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:26
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:31
Два для назад после начала совещания в нашем отделе руководители групп и всего отдела бросились поздравлять зам.рук. отдела с 83-летием, причем экзальтированные девушки лет этак 60-70 начали его целовать, а остальные (примерно такого же возраста) - сердечно пожимать руки и обнимать. Я отделался шуткой по мотивам известного видео о новом стиле приветствий, но одобрен был не очень.
Это всё хорошие специалисты, активно работающие кандидаты и доктора наук, но совершенно не от мира сего. Дай Бог им здоровья , конечно, может быть, и обойдется.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 01:50
Грузоперевозки мы не перекрываем, торговля останавливаться не должна , более того с учетом паники среди разного рода оленей сгребающих с полок все подряд от туалетной бумаги до техники , торговля будет работать. Туризм приостанавливают - вывозить валюту некому будет - тоже плюс. Заробитчане в Украину сейчас не побегут , остануться на местах у своих кормушек - будут продолжать накапливать сбережения, которые после карантина повезут домой. На подешевевшей нефти и нефтепродуктах, торговый балланс еще больше расправит плечи в пользу найкрасивейшей. Олени, боясь заразится от банкнот, значительно меньше будут бегать по обменникам, это тоже должно уменьшить панические колебания валюты. Ничего кардинально негативного произойти не должно, не смотря на все это немыслимое тотальное сумашествие. Обьективные причины в пользу крепкой гривны - остальное пока только паника. Весной обычным ходом начнется посевная. К лету пандемия должна пойти на спад. Короновирус никуда не уйдет, но отношение к нему уже будет более трезвым. Очень хочется надеяться что нынешние, хоть и полностью зеленые и неопытные не начнут мародерствовать как попередники и прикрываться "кризисами". В нынешнем кризисе куда больше паники и глобального сумашествия чем реалий, за которое очень скоро многим станет стыдно. Особенно провокаторам и загонялам, которые в глобальной панике, пытаются намутить себе профит.
Додано: Суб 14 бер, 2020 06:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В перерахунку на 1 особу може зрости, якщо вірус розгуляється.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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