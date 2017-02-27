Я 5к евро поменял по 29. Один день рано утром, а во второй день около обеда, все варианты были не удячные. В обед вообщем обменки поставили 28.65. А я смог по 29.
Сейчас менять обратно в бакс или в фунт так как девальвация будет?
Ваше решение?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:30
Я 5к евро поменял по 29. Один день рано утром, а во второй день около обеда, все варианты были не удячные. В обед вообщем обменки поставили 28.65. А я смог по 29.
Сейчас менять обратно в бакс или в фунт так как девальвация будет?
Ваше решение?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
народ, долар покупать сейчас или ну его?
а что покупать?
чтоб сохраить гривневые сбережения?
как скоро будет па29? и будет ли вообще
удивляюсь крепости нашей гривны и тупости нерезов, скупающих наши овгз
заметил, что каждый раз, если ломятся нерезы в Украину со своими доларами, так скоро кризис мировой
так покупать долары?
мне без разницы, по 26........ 27 или 28
па29 дороговато
конечно лучше чтоб па23 но прощёлкал (думал будет ещё ниже) уверовал, что гривна перекуплена в Украине лет на 20 или 100
потому му что каждый день по 100 раз бородатая муза в ящике напевала про то, что заробитчане по 15 лярлов доларов в год заваливают Украину
ну а теперь, думаю и па27 не грех скупать бакс
ИМХО:
глупо было скупать долар па23, так как он мог бы и ниже упасть,
и не глупо скупать сейчас долар, ибо какая #опа для гривны будет не знаешь
так народ, глупо или нет сейчас покупать долар на всю гривну?
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:09
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:11
Ну ниже 23 это явно перебор
Я мечтаю чтобы евро было менее чем 32 через 4-5 месяца. И чтобы доллары был менее 28 через 4-5 месяца
Если действительно пойдем на двухкратную девальвацию?
Сейчас надежда на нерезов чтобы они будут умнички и не будут выходить
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:14
Всегда когда слушаешь президента , то хочется надеть презерватив
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:28
в любом случае скученность людей там в сотни раз ниже, чем в мегаполисе в час пик. А воздухообмен настолько же лучше.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:31
получит. Замедление бизнеса = замедление счетчиков. Да и отопление сейчас выключат.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я с 2019 года на 84% в доларе.
Стоит ли оставшуюся гришу в басы переводить?
Всё равно жалко, если обесценятся эти 16%
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте розберемося з італійськими заробітчанами: Італія практично паралізована, більшість сидить дома, багато підприємств і малих фірм стоїть. Багато де роботи немає і для наших. Оскільки всі сидять дома то нема роботи для тих хто прибирав, чи доглядав за старими. Навіть якщо робота є, за неї часто не платять, бо нема чим. Туризму немає - ті хто працювали в готелях, барах і всій сфері розваг також без роботи. Пік в Італії чекають тижні через два. Роботи там ще скоро не буде. Тому наші пробують повернутися.
Схожа ситуація є чи буде і в інших країнах Європи. Притік від заробітчан впаде.
Крім того, зараз починаються сезонні роботи (сг, будівництво) на які багато виїжджало - також будуть сидіти вдома. Я вчора писав про всесвітній реверс міграції і реекспорт робочої сили. Це мінус для грн.
Ще один мінус зупинка туризму. В центрі Львова не можливо було проштовхатися між поляками, німцями, турками, корейцями, білорусами а вже пусто. І це мінус у валютних надходженнях, адже кожен турист привозив і міняв кілька соток уо.
Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора.
Відтік валюти через виїзд наших туристів в Туреччину, Болгарію, Хорватію ще не почався. Надіюся, що і по ранньому бронюванню менше витекло.
Отже, поки мінусів для курсу (більше готівкового) більше ніж плюсів.
Для безготівки доброю новиною є відсутність попиту на вторинці на ОВДП, але відтік і конвертація грн депозитів в розгарі. Пересічні чекають 30 і женуть курс своїми ж руками, як і з незрозумілих причин два дні штурмували продуктові супермаркети.
Велике прохання до учасників і модераторів. Є спеціальні теми для вірусу. Давайте таки не валити сюди все без перебору...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
|