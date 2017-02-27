Додано: Суб 14 бер, 2020 07:55

народ, долар покупать сейчас или ну его?

а что покупать?

чтоб сохраить гривневые сбережения?

как скоро будет па29? и будет ли вообще

удивляюсь крепости нашей гривны и тупости нерезов, скупающих наши овгз

заметил, что каждый раз, если ломятся нерезы в Украину со своими доларами, так скоро кризис мировой



так покупать долары?

мне без разницы, по 26........ 27 или 28

па29 дороговато

конечно лучше чтоб па23 но прощёлкал (думал будет ещё ниже) уверовал, что гривна перекуплена в Украине лет на 20 или 100

потому му что каждый день по 100 раз бородатая муза в ящике напевала про то, что заробитчане по 15 лярлов доларов в год заваливают Украину



ну а теперь, думаю и па27 не грех скупать бакс



ИМХО:

глупо было скупать долар па23, так как он мог бы и ниже упасть,

и не глупо скупать сейчас долар, ибо какая #опа для гривны будет не знаешь

так народ, глупо или нет сейчас покупать долар на всю гривну?