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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
18 числа нужно выплатить нерезам 2,9 млрд грн.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нерезов вложившихся в украинские ОВГЗ есть страховка.
Без страховки в такие бандустаны не суются.
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:00
Секс туризм был популярен, но через границу можно провести 10к$. Зачем в банкомате что менять ?
Если вы с европеедной карты снимете в банкомате в Украине то банк минимум заблокирует карту, или включить фин мониторинг. Проще налик отдать сутенерам и все дела и те выведут заграницу или иногда построят стройку для отмывки, что есть токо положительное явлении
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ай, молодца! )
Вести разговор про 28, 32 и чтоб нерезы тихо сидели.
Не сходится это!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:12
Не вижу такого
На эту дату есть платеж 318 млн. гривень
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:15
к земле надо привыкать...
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:17
Надо смотреть статику сколько нац. банк купил по 23 и по 24. Спекули сработали хорошо , они заставили наших олигархов платить налоги по 23-24.
Есть данные эти?
Нац банк имеет резервы которые накопил по 23-24.
Нерезиденты это беня.
Нерезиденты настоящие уже вышли в начале марта.
Если нерезы будут продавать 100млрд, то они будут ставить дисконт 60-80% от номинала.
Беня и нерезы инвестировали чтобы потерять 80% вложения ?
Даже я за это , можно сейчас купить по 27-28. А потом продать по 200-300 Пускай начинают
Нерезы ведут переговоры с НБУ. Они им видимо дают гарантии, а не так как в 2008
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:32
Даже 2,9 млрд это мелочь по сравнению с гривневым навесом на 20 марта. Там вроде бы на 2х-недельных депосертификатах НБУ аж 140 млрд лежит. То есть оставляли эти деньги еще 6 марта при курсе 24.8, нефти по $50 и без карантина в Украине. Вопрос - куда ломанётся эта огромная гривна при нынешней панике?
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приватбанк 25.950 / 26.890
штооооо?
почти гривна маржа?
банкиры сами не верят в рост бакса
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:43
Там оставили под 10%?
Сейчас овернайт под 18.
Тогда идём на 28-30. Ещё есть дополнительные 140млрд ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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