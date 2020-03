Додано: Суб 14 бер, 2020 09:08

proftpd66 написав: Я мечтаю чтобы евро было менее чем 32 через 4-5 месяца. И чтобы доллары был менее 28 через 4-5 месяца



Если действительно пойдем на двухкратную девальвацию?



Ай, молодца! )

Вести разговор про 28, 32 и чтоб нерезы тихо сидели.

"The quieter you become, the more you are able to hear"