RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43434344434543464347>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 200
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
26%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
29%
57
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

18 числа нужно выплатить нерезам 2,9 млрд грн.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 30.09.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нерезов вложившихся в украинские ОВГЗ есть страховка.
Без страховки в такие бандустаны не суются.
UA
 
Повідомлень: 4791
З нами з: 19.07.08
Подякував: 583 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:00

Секс туризм был популярен, но через границу можно провести 10к$. Зачем в банкомате что менять ?


Если вы с европеедной карты снимете в банкомате в Украине то банк минимум заблокирует карту, или включить фин мониторинг. Проще налик отдать сутенерам и все дела и те выведут заграницу или иногда построят стройку для отмывки, что есть токо положительное явлении :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Я мечтаю чтобы евро было менее чем 32 через 4-5 месяца. И чтобы доллары был менее 28 через 4-5 месяца

Если действительно пойдем на двухкратную девальвацию?

Сейчас надежда на нерезов чтобы они будут умнички и не будут выходить


Ай, молодца! )
Вести разговор про 28, 32 и чтоб нерезы тихо сидели.
Не сходится это!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 23.04.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:12

  Yuri_61 написав:18 числа нужно выплатить нерезам 2,9 млрд грн.

Не вижу такого
На эту дату есть платеж 318 млн. гривень
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 23.04.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:15

  kluychkooleg написав:Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше, без депозитов.
Но абсолютно не радует. Хреновая ситуация - и с вирусом, и со страной, и с перекрытием границ.
Сажать картошку на даче не мое, я с тоски сдохну.

к земле надо привыкать...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5934
З нами з: 20.11.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:17

  rasmus написав:
  proftpd66 написав:Я мечтаю чтобы евро было менее чем 32 через 4-5 месяца. И чтобы доллары был менее 28 через 4-5 месяца

Если действительно пойдем на двухкратную девальвацию?

Сейчас надежда на нерезов чтобы они будут умнички и не будут выходить


Ай, молодца! )
Вести разговор про 28, 32 и чтоб нерезы тихо сидели.
Не сходится это!


Надо смотреть статику сколько нац. банк купил по 23 и по 24. Спекули сработали хорошо , они заставили наших олигархов платить налоги по 23-24.

Есть данные эти?

Нац банк имеет резервы которые накопил по 23-24.

Нерезиденты это беня.

Нерезиденты настоящие уже вышли в начале марта.

Если нерезы будут продавать 100млрд, то они будут ставить дисконт 60-80% от номинала.

Беня и нерезы инвестировали чтобы потерять 80% вложения ? :mrgreen:

Даже я за это , можно сейчас купить по 27-28. А потом продать по 200-300 :mrgreen: Пускай начинают :mrgreen:

Нерезы ведут переговоры с НБУ. Они им видимо дают гарантии, а не так как в 2008
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:32

  rasmus написав:
  Yuri_61 написав:18 числа нужно выплатить нерезам 2,9 млрд грн.

Не вижу такого
На эту дату есть платеж 318 млн. гривень

Даже 2,9 млрд это мелочь по сравнению с гривневым навесом на 20 марта. Там вроде бы на 2х-недельных депосертификатах НБУ аж 140 млрд лежит. То есть оставляли эти деньги еще 6 марта при курсе 24.8, нефти по $50 и без карантина в Украине. Вопрос - куда ломанётся эта огромная гривна при нынешней панике?
Dobrofey
 
Повідомлень: 982
З нами з: 24.04.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приватбанк 25.950 / 26.890


штооооо?
почти гривна маржа?
банкиры сами не верят в рост бакса
Yuri_61
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 30.09.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:43

  Dobrofey написав:
  rasmus написав:
  Yuri_61 написав:18 числа нужно выплатить нерезам 2,9 млрд грн.

Не вижу такого
На эту дату есть платеж 318 млн. гривень

Даже 2,9 млрд это мелочь по сравнению с гривневым навесом на 20 марта. Там вроде бы на 2х-недельных депосертификатах НБУ аж 140 млрд лежит. То есть оставляли эти деньги еще 6 марта при курсе 24.8, нефти по $50 и без карантина в Украине. Вопрос - куда ломанётся эта огромная гривна при нынешней панике?


Там оставили под 10%?

Сейчас овернайт под 18.

Тогда идём на 28-30. Ещё есть дополнительные 140млрд ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 43434344434543464347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, proftpd66, Starikan, витя і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1710, 1711, 1712
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17117 2150286
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 00:07
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1524927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (23)
14.03.2020 10:08
Альфа-Банк (82682)
14.03.2020 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.