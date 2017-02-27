Охрименко с Вами не согласен . Он приводил цифры что постоянного очень большое количество народа уезжает летом, а зимой приезжает домой. Ваша информация очень спорная. Заводы типо Японский в Польше работают на ура . Сама Италия переполненная из Африки или Турции . Румынии. Там нашим делать нечего ещё с 2010 года.
А Ви не вмієте уважно читати? Я ж написав про те, що наближається період масового виїзду на сезонні роботи, яки під зривом. Але і так там наших багато... Який секс туризм? Ну для чого чухню писати? Приїжджали сотні тисяч сімейних пар 60+ по Личаківському цвинтарі походити... "Нерезиденти" це не Беня, ну тут же ж про це багато писали. Це тема Гонтаревої з рошеном і друзями після усунення завгара... ІВК, швидше всього, підключиться, але треба своїх в НБУ посадити і відсотки підтягнути. І ще розморозити активи, але тут проблеми... Навчіться уважно читати не тільки бородатого "експерта"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
kluychkooleg написав:Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше,
жизнь Вас не учит гривнедепо всегда рулит!!!! у нас баксик гнетут как могут другой вопрос, что 200 тыщ только на один банк в фонде гарантирования вкладов а это мелочь и это главная проблема!!! если бы возвращали зхотя бы 1 лям, то было бы норм, а 200 тыщ - это мелочь они этим самым загоняют народ в бакс
she_ne_investor написав:Прочитав текст пресконференції Зе. Оце сподобалось: "У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою." Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга ) Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).
Это до одного места, нет специалистов от слова вообще, способных работать с этой аппаратурой при такой патологии.
Не преувеличивайте. Любое сложное устройство не сложнее смартфона. Сказал ему голосом "лечить от китайского вируса" и все. Дальше он с Гуглом синхронизируется и сам запустит нужную программу.
Yuri_61 написав:есть ещё 16% гривны что с ней сделать?
До закарпатський конячників на депо під 17,5% на 5 років...але не більше Фонда на імярека.
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Охрименко с Вами не согласен . Он приводил цифры что постоянного очень большое количество народа уезжает летом, а зимой приезжает домой. Ваша информация очень спорная. Заводы типо Японский в Польше работают на ура . Сама Италия переполненная из Африки или Турции . Румынии. Там нашим делать нечего ещё с 2010 года.
Мне вот что удивительно... Вы, судя по постам, внимательно следите за творчеством Охри и Наймана. Как вы умудряетесь сохранять при этом какой-то капитал - загадка. Или просто у вас огромный запас прочности....
Кто там вчера по 26,35 сливал? Уже по 26,70 слить можно. А вот продажа не сильно выросла - 26,90. Это что-то значит - ну типа подошли к локальному максимуму или скорее не значит ничего? Возможно, пока не готовы брать выше. С понедельника будут.
kluychkooleg написав:Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше,
жизнь Вас не учит гривнедепо всегда рулит!!!! у нас баксик гнетут как могут другой вопрос, что 200 тыщ только на один банк в фонде гарантирования вкладов а это мелочь и это главная проблема!!! если бы возвращали зхотя бы 1 лям, то было бы норм, а 200 тыщ - это мелочь они этим самым загоняют народ в бакс
Срочно слить все баксы и под 10% на депо? Спасибо за совет, уже помчался, волосы назад. А то моя жизнь стала как-то скучна, отвык наблюдать, как профит за год съедается за 10 дней. Судя по всему у Вас лямов 20 минимум и потеря 2-х лямов за 10 дней Вас не беспокоит.