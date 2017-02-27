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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4344434543464347>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 200
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
26%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
29%
57
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:45

  proftpd66 написав:orest

Охрименко с Вами не согласен . Он приводил цифры что постоянного очень большое количество народа уезжает летом, а зимой приезжает домой. Ваша информация очень спорная. Заводы типо Японский в Польше работают на ура . Сама Италия переполненная из Африки или Турции . Румынии. Там нашим делать нечего ещё с 2010 года.

А Ви не вмієте уважно читати? Я ж написав про те, що наближається період масового виїзду на сезонні роботи, яки під зривом. Але і так там наших багато...
Який секс туризм? Ну для чого чухню писати? Приїжджали сотні тисяч сімейних пар 60+ по Личаківському цвинтарі походити...
"Нерезиденти" це не Беня, ну тут же ж про це багато писали. Це тема Гонтаревої з рошеном і друзями після усунення завгара... ІВК, швидше всього, підключиться, але треба своїх в НБУ посадити і відсотки підтягнути. І ще розморозити активи, але тут проблеми...
Навчіться уважно читати не тільки бородатого "експерта"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:48

Смотрю лосик мой подрастает ))) Уже 32 копеечки ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:53

  kluychkooleg написав:Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше,


жизнь Вас не учит
гривнедепо всегда рулит!!!!
у нас баксик гнетут как могут
другой вопрос, что 200 тыщ только на один банк в фонде гарантирования вкладов
а это мелочь
и это главная проблема!!!
если бы возвращали зхотя бы 1 лям, то было бы норм, а 200 тыщ - это мелочь
они этим самым загоняют народ в бакс
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:55

  komp написав:
  she_ne_investor написав:Прочитав текст пресконференції Зе.
Оце сподобалось:
"У разі потреби буде негайно виділено 500 мільйонів на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою."
Цікаво коли ця потреба настане (бо я так розумію, зараз потреби ще немає - сучасних апаратів штучного дихання в наших лікарнях ну просто дофіга ;) )
Ну і прикол в тому, що навіть за "прискореною процедурою" від виділення грошей до фізичної поставки обладнання в лікарні пройде місяць. І це якщо хтось з виробників готовий їх вже поставити (підозрюю, там вже черга на місяць).

Это до одного места, нет специалистов от слова вообще, способных работать с этой аппаратурой при такой патологии.

Не преувеличивайте.
Любое сложное устройство не сложнее смартфона.
Сказал ему голосом "лечить от китайского вируса" и все. Дальше он с Гуглом синхронизируется и сам запустит нужную программу. :mrgreen:
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть ещё 16% гривны
что с ней сделать?
лучше бы Зе не выступал с обращением к народу
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02

  Yuri_61 написав:есть ещё 16% гривны
что с ней сделать?

До закарпатський конячників на депо під 17,5% на 5 років...але не більше Фонда на імярека. :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:04

Смертность от вируса была 17% в 2009 года, а сейчас 2%.


viewtopic.php?p=4899057#p4899057
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:10

  proftpd66 написав:orest

Охрименко с Вами не согласен . Он приводил цифры что постоянного очень большое количество народа уезжает летом, а зимой приезжает домой. Ваша информация очень спорная. Заводы типо Японский в Польше работают на ура . Сама Италия переполненная из Африки или Турции . Румынии. Там нашим делать нечего ещё с 2010 года.

Мне вот что удивительно...
Вы, судя по постам, внимательно следите за творчеством Охри и Наймана.
Как вы умудряетесь сохранять при этом какой-то капитал - загадка.
Или просто у вас огромный запас прочности....
Монобанк - конченый недобанк :!:
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:13

Кто там вчера по 26,35 сливал?
Уже по 26,70 слить можно.
А вот продажа не сильно выросла - 26,90.
Это что-то значит - ну типа подошли к локальному максимуму или скорее не значит ничего?
Возможно, пока не готовы брать выше.
С понедельника будут.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:19

  Yuri_61 написав:
  kluychkooleg написав:Первый из трех кризисов (2008, 2014, 2020), в который я захожу идеально - на 100% в валютном кэше,


жизнь Вас не учит
гривнедепо всегда рулит!!!!
у нас баксик гнетут как могут
другой вопрос, что 200 тыщ только на один банк в фонде гарантирования вкладов
а это мелочь
и это главная проблема!!!
если бы возвращали зхотя бы 1 лям, то было бы норм, а 200 тыщ - это мелочь
они этим самым загоняют народ в бакс


Срочно слить все баксы и под 10% на депо?
Спасибо за совет, уже помчался, волосы назад.
А то моя жизнь стала как-то скучна, отвык наблюдать, как профит за год съедается за 10 дней.
Судя по всему у Вас лямов 20 минимум и потеря 2-х лямов за 10 дней Вас не беспокоит.
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