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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43474348434943504351>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 200
23.01-23.50
1%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
12
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
26%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
29%
57
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:51

  kluychkooleg написав:
  Yuri_61 написав:
А какой присмотрели? Мой домашний тоже старенький.
И это Вы раньше жаловались при низком курсе, что в баксе попали по высокому курсу?
Или я Вас с кем-то путаю?

теперь не жалею, что в баксе, пусть и не па23 :)
хотя баксы это тоже стрёмно, есть вероятность отмены хождения 100 и 50 долларовых купюр за пределами США (типа борьба с мировой преступностью)
но имхо это бредятина
вот накуплюсь бакса на оставшуюся гривну па 27.хх
так потом сразу (или не сразу) но вниз курс бакса пойдёт
и опять буду переживать
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:55

  Yuri_61 написав:
  kluychkooleg написав:
  Yuri_61 написав:
А какой присмотрели? Мой домашний тоже старенький.
И это Вы раньше жаловались при низком курсе, что в баксе попали по высокому курсу?
Или я Вас с кем-то путаю?

теперь не жалею, что в баксе, пусть и не па23 :)
хотя баксы это тоже стрёмно, есть вероятность отмены хождения 100 и 50 долларовых купюр за пределами США (типа борьба с мировой преступностью)
но имхо это бредятина


Зато теперь жалеете, что 16% в гривне.
А надо было 6-7-го читать форум и реагировать.
Или еще раньше, когда стало ясно, что ниже 24,70 уже не будет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:59

  kluychkooleg написав:Зато теперь жалеете, что 16% в гривне.
А надо было 6-7-го читать форум и реагировать.
Или еще раньше, когда стало ясно, что ниже 24,70 уже не будет.


укрепляж гривны в декабре 2019 года отбил любовь к баксам, думал навсегда
гривна в декабре 2019 году казалась такая привлекательная, а долар лоховской бумажкой казался, а те, что на гривнедепо вошли и в ОВДП какзались такими умными.
Чесно хотел все баксы продать и на гривнедепо. Останавливал лимит 200 тыщ в одном банке. Это Слёзы, а не деньги
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:03

26,80/27,10
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:06

  Долярчик написав:SaveФОП Теофіполь

Это какой-то новый город в Украине?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:08

  centurionus написав:26,80/27,10


На опте что-то странное творится.
Смотрю две адекватные обменки.
В одной вверх
26,70 - 27,05
В другой вниз
26,45 - 28,85
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:09

Сегодня форум смешной)

Сам в начале недели хотел продать евро по 29,50, но не рискнул и пока наблюдаю дальше.
Уже можно было бы откупиться с небольшим профитом, но не жалею.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:09

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:SaveФОП Теофіполь

Это какой-то новый город в Украине?


Это явно в Греции.
Грециянаш!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:13

  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:26,80/27,10


На опте что-то странное творится.
Смотрю две адекватные обменки.
В одной вверх
26,70 - 27,05
В другой вниз
26,45 - 28,85


я давно на это не удивляюсь
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я начинаю немногь паниковать
Так мы входим в кризис всё таки?
Или как всегда до этого было будет коррекция после падения гривны?
На сколько всё серьёзно?
Форумчане, ответьте!
Уж очень подкосило мою веру долар укрепляж гривны в конце 2019 года, гривну хотел прям целовать, а долар презирал
После выступления Президента (вчера) имхо всё очень плохо
и курс прогнозирую от 30
но это конечно спекулятивный курс, так как ЭОК= 16 грн за 1 долар
но 400 доларов чистыми зарплата имхо наша "экономика" не выдерживаетсяМожет ошибаюсь. 50 на 50 имхо что всё устаканется
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 бер, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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