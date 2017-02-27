Додано: Суб 14 бер, 2020 11:42

В июле 2020 года для экономик США и Европы наступит глобальная рецессия, связанная со снижением потребительского спроса на фоне распространения коронавируса Covid-19.



Об этом информирует издание Business Insider со ссылкой на данные крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan.



Так, экономисты ожидают, что ВВП США сократится на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Эксперты добавили, что ВВП Еврозоны может сократиться на 1,8% и 3,3% за те же периоды.

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