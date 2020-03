Додано: Суб 14 бер, 2020 11:36

kluychkooleg написав: centurionus написав: 26,80/27,10 26,80/27,10



На опте что-то странное творится.

Смотрю две адекватные обменки.

В одной вверх

26,70 - 27,05

В другой вниз

26,45 - 28,85 На опте что-то странное творится.Смотрю две адекватные обменки.В одной вверх26,70 - 27,05В другой вниз26,45 - 28,85

Додав долар наче за останню пару годин. Курс робочий. Купують/продають. Додав долар наче за останню пару годин. Курс робочий. Купують/продають.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell