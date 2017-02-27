Выздоровело на сейчас 72550, умерло 5438. Смертность 7 %. Все остальные цифры являются домыслами.
Если человек чувствовал себя нормально, к врачам не обращался, не делал никакие анализы, то он ничем и не болел, как максимум поработал втихую вирусоносителем чего-то. Такие случаи нельзя учитывать в официальной статистике.
Это в Италии ? А Китае 2% среди официального заразившихся! А если нельзя определить вирус, то может быть число заболевших а 2-5 раз больше . В Киеве нету аппарата который определяет этот вирус . Статистика ведётся только по тем кто умер или по тем кто в кретическом состоянии.
ЗЫ: Как вести статистику если нету аппаратуры для анализа ? Вы в цирке работаете?
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orest написав:Давайте розберемося з італійськими заробітчанами: Італія практично паралізована, більшість сидить дома, багато підприємств і малих фірм стоїть. Багато де роботи немає і для наших. Оскільки всі сидять дома то нема роботи для тих хто прибирав, чи доглядав за старими. Навіть якщо робота є, за неї часто не платять, бо нема чим. Туризму немає - ті хто працювали в готелях, барах і всій сфері розваг також без роботи. Пік в Італії чекають тижні через два. Роботи там ще скоро не буде. Тому наші пробують повернутися. Схожа ситуація є чи буде і в інших країнах Європи. Притік від заробітчан впаде. Крім того, зараз починаються сезонні роботи (сг, будівництво) на які багато виїжджало - також будуть сидіти вдома. Я вчора писав про всесвітній реверс міграції і реекспорт робочої сили. Це мінус для грн. Ще один мінус зупинка туризму. В центрі Львова не можливо було проштовхатися між поляками, німцями, турками, корейцями, білорусами а вже пусто. І це мінус у валютних надходженнях, адже кожен турист привозив і міняв кілька соток уо. Плюсом буде зменшення контрабанди, також писав вчора. Відтік валюти через виїзд наших туристів в Туреччину, Болгарію, Хорватію ще не почався. Надіюся, що і по ранньому бронюванню менше витекло. Отже, поки мінусів для курсу (більше готівкового) більше ніж плюсів. Для безготівки доброю новиною є відсутність попиту на вторинці на ОВДП, але відтік і конвертація грн депозитів в розгарі. Пересічні чекають 30 і женуть курс своїми ж руками, як і з незрозумілих причин два дні штурмували продуктові супермаркети. Велике прохання до учасників і модераторів. Є спеціальні теми для вірусу. Давайте таки не валити сюди все без перебору...
За два тижні роздупляться що зомбі Апокаліпсис не настав. А що, євродіди та євробабці вже обійдуться без догляду? А пенсії їм уряди ЄС перестануть платити? Не смішіть мої капці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
proftpd66 написав:Это в Италии ? А Китае 2% среди официального заразившихся! А если нельзя определить вирус, то может быть число заболевших а 2-5 раз больше . В Киеве нету аппарата который определяет этот вирус . Статистика ведётся только по тем кто умер или по тем кто в кретическом состоянии.
ЗЫ: Как вести статистику если нету аппаратуры для анализа ? Вы в цирке работаете?
Вы на Луне живёте или не в себе ? Вам же написали официальную суммарную статистику от министерств здравоохранения всех стран по выздоровевшим и заболевшим на сегодня - 7 % процентов от разрешившихся случаев умерло на сегодня в среднем в мире. Огромный массив официальной статистики. Всё остальное является домыслами и фантазиями, в том числе вашими.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
centurionus написав:Starikan Погоджуюсь. Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
Если у этих знакомых собственные крылья,ну либо они родственники Карлсона и летят отдыхать на необитаемый остров,то завидую.Транспорт,аэропорт,самолёт,инфраструктура туризма,отдыхающие-все это куча людей.% риска при трансграничных,да и просто путешествиях явно растет.Для этого закрытие границ с карантинами и вводят.
centurionus написав:Starikan Погоджуюсь. Не бачу логіки в забороні авіасполучення для громадян (принаймні за три дні - квитків не вистачить, думаю), в той час як відкритий перетин для автомобілів. Іноземні екіпажі чи водіїв вантажного транспорту запускають теж.
Может потому, что некоторые громадяне идиоты, которые даже в такое время едут "отдохнуть" , несмотря на все рекомендации и предостережения, а потом будут ещё требовать эвакуации, привезя с собой из Египта или Турции или Мальдив или Испании добавочную порцию вирусни? В моем окружении таких полно, главная фраза "та не выдумуй ото".
на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
А вечером в барах стресс снять? Вирус идет из католической Италии, и дальше по католическим странам. Почему? Карнавалы были. Шествие по улицам днем, а вечером все кафе и забегаловки полны людей. Упиваются до уср.. . Я в Дюссельдорфе видела. Малолеток скорые откачивали. Это огромная доля в распространении вируса.
uaprofi написав:блин шо, это делается? шо делать тем кто вошёл в гривну? гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Нє, ніхто не продає... Я вчора продав по 26,45, а через півгодини проїжджав біля тієї обмінки так курс вже висів 26,50, а через пару годин бачив в іншій обмінці висіло на купівлю 26,65 і на продаж теж 26,65!!! Вперше бачив однаковий курс! А перед цим в них було 26,55 на 26,65.