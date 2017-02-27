komp написав:Surfer Это у сёрферов с памтью плохо на почве загнаности в гривну. Вменяемые люди еще при Азирове видели что курс искусственный и были в валюте. А если ты и при "крызе минет попизже" сидел в гривне, то кто тебе доктор?
Я ему про фому он мне про емелю. 100 раз сказано и просчитано что по ФАКТУ в гривне не только с азирова, а еще с кучмы сидеть было выгоднее , а они опять за свое - продолжают жевать кактус и плакать. Но я не против - я давно понял - высокая необучаемость , все как горохом об стену - жуйте наздоровье - наблюдаю за этим паноптикумом с исключительно энтомологическим интересом.
Просто не могу с исключительно научным восхищением не прокоментировать как одни насекомые отоваренные баксом задранном еще при их вожаке в 3-4 раза отпускают лулзы другим насекомым у которых бакс предыдущий год вообще дешевел и на данный момент временного панического спроса едва достиг уровня, который отдали им папередники, обвалившие бакс в разы. И что то мне , как энтомологу подсказывает что если бы обладатели соевых бюллетений опть привели бы к власти своего навозного жука-рогача, он бы наверняка не упустил такую замечательную отмазку как короно-экономический кризис обвалить валюту еще раз кратно , уже до трехзначных значений , что бы свои накатыши экспортировать в соседний лес еще с меньшей себестоимостью. И новыми накатышами фаршировать очередных своих партейцев. Ведь еще великий художник слова и пророк предупреждал об опастностях конфетно-жопошной инициации, но не послушали - как и прежде, нет пророка в своем отечестве, теперь это даже энтомологам ясно.
Вже бачу пропозиції купівлі по 26,72!!! Шурує аж гай шумить!
Хто має право в'їхати до Польщі на діючих пунктах пропуску?
громадяни Польщі; іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі; іноземці, які мають Карту Поляка; Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин; іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі; іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі; іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.
О 12:00 засідання Уряду. Сподіваємось, що опісля з'явиться перелік пунктів пропуску, які тимчасово призупинять роботу з українського боку у зв'язку з карантином. Доти алгоритм дій для бізнесу такий: їхати на великі пункти пропуску в межах однієї митниці, на яку оформлена митна декларація.
Митниця продовжує збирати інформацію про роботу пунктів пропуску на кордонах, а також про ситуацію із авіа, залізничним, автобусним та автомобільним сполученням з іншими країнами. У попередньому пості — відповіді на більшість запитань.
Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню Може тому, що вона на нерозривних депо? Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа. Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vovan_prm написав:Не преувеличивайте. Любое сложное устройство не сложнее смартфона. Сказал ему голосом "лечить от китайского вируса" и все. Дальше он с Гуглом синхронизируется и сам запустит нужную программу.
До чего дошел прогресс
Когда он ее увидел, умные часы померили пульс и умный мобильный банк заблокировал карту.
Спрогнозируете курс доллара за 500баксов ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню Може тому, що вона на нерозривних депо? Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа. Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
И какой процент на депо, если не секрет? И, как я понял, сумма небольшая, в пределах стоимости квартиры?
Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню Може тому, що вона на нерозривних депо? Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа. Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
а що там нас чекає на ринку нерухомості, ракета буде?