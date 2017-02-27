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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 435043514352435343544355>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 201
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
28%
57
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:15

  Surfer написав:
  komp написав:Surfer Это у сёрферов с памтью плохо на почве загнаности в гривну. Вменяемые люди еще при Азирове видели что курс искусственный и были в валюте.
А если ты и при "крызе минет попизже" сидел в гривне, то кто тебе доктор?


Я ему про фому он мне про емелю. 100 раз сказано и просчитано что по ФАКТУ в гривне не только с азирова, а еще с кучмы сидеть было выгоднее , а они опять за свое - продолжают жевать кактус и плакать. Но я не против - я давно понял - высокая необучаемость , все как горохом об стену - жуйте наздоровье - наблюдаю за этим паноптикумом с исключительно энтомологическим интересом.

Просто не могу с исключительно научным восхищением не прокоментировать как одни насекомые отоваренные баксом задранном еще при их вожаке в 3-4 раза отпускают лулзы другим насекомым у которых бакс предыдущий год вообще дешевел и на данный момент временного панического спроса едва достиг уровня, который отдали им папередники, обвалившие бакс в разы. И что то мне , как энтомологу подсказывает что если бы обладатели соевых бюллетений опть привели бы к власти своего навозного жука-рогача, он бы наверняка не упустил такую замечательную отмазку как короно-экономический кризис обвалить валюту еще раз кратно , уже до трехзначных значений , что бы свои накатыши экспортировать в соседний лес еще с меньшей себестоимостью. И новыми накатышами фаршировать очередных своих партейцев. Ведь еще великий художник слова и пророк предупреждал об опастностях конфетно-жопошной инициации, но не послушали - как и прежде, нет пророка в своем отечестве, теперь это даже энтомологам ясно.

Вже бачу пропозиції купівлі по 26,72!!! Шурує аж гай шумить!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:19

Нова митниця
1 ч. ·
ОПЕРАТИВНО

Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00.00 год. 15 березня 2020 року на таких пунктах пропуску:

Долгобичув - Угринів - автомобільний,
Зосін - Устилуг - автомобільний,
Хребенне - Рава-Руська - залізничний,
Медика - Шегині - автомобільний/піший,
Кросценко - Смільница - автомобільний,
Кросценко - Хирів - залізничний,
Будомєж - Грушів - автомобільний.

Хто має право в'їхати до Польщі на діючих пунктах пропуску?

громадяни Польщі;
іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;
іноземці, які мають Карту Поляка;
Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі;
іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.

О 12:00 засідання Уряду. Сподіваємось, що опісля з'явиться перелік пунктів пропуску, які тимчасово призупинять роботу з українського боку у зв'язку з карантином. Доти алгоритм дій для бізнесу такий: їхати на великі пункти пропуску в межах однієї митниці, на яку оформлена митна декларація.

Митниця продовжує збирати інформацію про роботу пунктів пропуску на кордонах, а також про ситуацію із авіа, залізничним, автобусним та автомобільним сполученням з іншими країнами. У попередньому пості — відповіді на більшість запитань.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:28

Спокійний, як удав! 98% в гривні на депо!

Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню :D
Може тому, що вона на нерозривних депо? :D
Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа.
Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:31

В стране карантин, в Киеве марш добровольцев
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:32

За прошедшую неделю НБУ продал $981 млн.

С начала года НБУ на $351 больше продал чем купил валюты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню
ты не один© у нас этой грывни как гуталина©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:33

  kluychkooleg написав:В стране карантин, в Киеве марш добровольцев

Слава добровольцам! :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:33

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Не преувеличивайте.
Любое сложное устройство не сложнее смартфона.
Сказал ему голосом "лечить от китайского вируса" и все. Дальше он с Гуглом синхронизируется и сам запустит нужную программу.

До чего дошел прогресс :)

Когда он ее увидел, умные часы померили пульс и умный мобильный банк заблокировал карту.
:)


Спрогнозируете курс доллара за 500баксов ? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:34

  Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню :D
Може тому, що вона на нерозривних депо? :D
Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа.
Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)


И какой процент на депо, если не секрет?
И, как я понял, сумма небольшая, в пределах стоимости квартиры?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:35

  Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню :D
Може тому, що вона на нерозривних депо? :D
Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа.
Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)


а що там нас чекає на ринку нерухомості, ракета буде?
vovakwasov
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