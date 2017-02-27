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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:36
freeze написав:
Поляки разъяснили, что всё-таки будут пускать иностранцев, которые управляют транспортным средством для перевозки грузов.
как и наш минтранс,или как он там ща
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:37
Qwerty написав:
Вже бачу пропозиції купівлі по 26,72!!! Шурує аж гай шумить!
Сэр любит погорячее ? Так уж и быть, продам вам по 50, но только сегодня !
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:39
proftpd66 написав:
Спрогнозируете курс доллара за 500баксов ?
Легко!
В понедельник курс доллара (официальный) будет 26,089
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:40
vovakwasov написав: Долярчик написав:
Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню
Може тому, що вона на нерозривних депо?
Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа.
Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
а що там нас чекає на ринку нерухомості, ракета буде?
В недвижимости будет не ракета,а глубинная бомба.Вкусно можно будет зайти.Если вы в деньгах.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:42
Yuri_61 написав:
народ, долар покупать сейчас или ну его?
а что покупать?
чтоб сохраить гривневые сбережения?
как скоро будет па29? и будет ли вообще
удивляюсь крепости нашей гривны и тупости нерезов, скупающих наши овгз
заметил, что каждый раз, если ломятся нерезы в Украину со своими доларами, так скоро кризис мировой
так покупать долары?
мне без разницы, по 26........ 27 или 28
па29 дороговато
конечно лучше чтоб па23 но прощёлкал (думал будет ещё ниже) уверовал, что гривна перекуплена в Украине лет на 20 или 100
потому му что каждый день по 100 раз бородатая муза в ящике напевала про то, что заробитчане по 15 лярлов доларов в год заваливают Украину
ну а теперь, думаю и па27 не грех скупать бакс
ИМХО:
глупо было скупать долар па23, так как он мог бы и ниже упасть,
и не глупо скупать сейчас долар, ибо какая #опа для гривны будет не знаешь
так народ, глупо или нет сейчас покупать долар на всю гривну?
Здравствуйте Юрий !
.... дальше жирный текст!!!
КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОБРАЩАЛИСЬ К ПСИХИАТРУ ?
Я очень прошу Вас , сходите !
Алкогольный делирий по утрам это уже точка не возврата .....
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:43
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:45
goldfinger написав:
В недвижимости будет не ракета,а глубинная бомба.Вкусно можно будет зайти.Если вы в деньгах.
Ваш прогноз - коли бабахне та бомба?
Літо? Осінь? В цьому році?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:50
Мда....
Судя по Вашим амбициозным и душераздирающим рекомендациям , Вы забыли включить в список АЛКОГОЛЬ самостоятельного производства .(не мене 60 градусов).
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:51
kluychkooleg написав: Долярчик написав:
Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню
Може тому, що вона на нерозривних депо?
Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа.
Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
И какой процент на депо, если не секрет?
И, как я понял, сумма небольшая, в пределах стоимости квартиры?
1) 17-18-18,5%
2) Пів квартири
(так, як вже пару місяців тому, тільки закінчив ремонт у СВОЇЙ НОВІЙ квартирі) - а друкувати гроші/чи так швидко їх заробляти - ще не навчився!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 14 бер, 2020 12:53, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:52
zzzzzz написав:За прошедшую неделю НБУ продал $981 млн.
С начала года НБУ на $351 больше продал чем купил валюты.
Як я і прогнозував тиждень назад! Але трішки не дотягнули, я казав, що продадуть 1 млрд.
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