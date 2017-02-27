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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4352435343544355>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 201
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
28%
57
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:53

  Yuri_61 написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:хорошо что я вытерпел и не повёлся на снижение курса бакса и не перевёл в гривну, но ещё есть 16% сбережений в гривне
в долар поздно имхо
ноутбуку скоро 7 лет, может купить новенький крутой?
Вы должны прежде всего определиться с целью ваших валютных операций.
сохранить заработаное и (или) по максимому с пользой потратить гришу, емсли в бакс уже поздно (или не поздно?) Модет следующпя остановка и навсегда?
ноутбук это капля в море гриши, которая не переведена в бакс

Так вы мультимиллионер, тогда я вам не советчик.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:53

  Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню :D
Може тому, що вона на нерозривних депо? :D
Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа.
Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)


Да , да ...будет по 18-20 за доллар
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:56

  Игорь Алексеевич написав:просьба к модератору.
в связи с карантином по всему миру и по рекомендации гаранта многие останутся дома, то просьба не баните своих клиентов.
многие находятся в паническом состоянии и это одна из возможностей вести общение на форуме, что бы хоть как то расслабится и общаться не выходя на улицу.
эти вы поможете многим пройти вирус без серьёзных осложнений со своим здоровьем. :roll:

Prosba k moderatoru -- etogo ne delat, a banit etih , s tonkoi dushevnoi organizaciei...
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:57

холява
Доброго дня!
А як давно форумний психіатр був на прийомі у свого колеги? :wink:
:P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  change_pm написав:
  zzzzzz написав:За прошедшую неделю НБУ продал $981 млн.С начала года НБУ на $351 больше продал чем купил валюты.
Як я і прогнозував тиждень назад! Але трішки не дотягнули, я казав, що продадуть 1 млрд.
А що на наступний тиждень спрогнозуйте?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  Долярчик написав:!!!!!ПАНІКА ВІДМІНЯЄТЬСЯ!!!!!
Згадуємо, як діяли 10 років назад при пандемії свинячого грипу( збудник- вірус)
По -перше- знімаємо корону з вірусу і покажемо, що ми королі і королеви над ним!
По -друге:
1. Беремо 1-2 дольки часнику, ріжемо продовгуватими полосочками чи кубиками і п’ємо, як таблетки(щоранку‼️)
ДІТКАМ І 50+ В ОБОВ‘ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ‼️
2. Чаї з імберем і лимоном,медом.( інші трави до смаку,вітаються)Багато і часто!
3. Запарюємо шипшину в термосі!
Беремо з собою на роботу,п‘ємо самі і ділимось з колегами! Дуже сильний помічник для імунної системи, як і чаї вище!
4. Гаряча вода з лимоном- зранку, як тільки проснулись!
5. Цибуля, сало(бажано домашнє, ням- ням)- переможна сила в боротьбі з любою « заразою», тим більше імпортною!
6.Ванни з гарячою водою- дуууже боїться вже не коронований вірус!
7. Гуляти на повітрі - Кисень найсильніший природній окислювач! Вірус не витримує!
8. Провітрювати часто приміщення! Дихати чистим повітрям приємно і корисно!
9. - 18 березня збираємось під Офісом Президента, дихаємо чистим повітрям, робимо свою справу і з Перемогою повертаємось додому!
І не забуваємо залишатись ЛЮДЬМИ!

Для надежности не забыть поставить банки, горчичники, прополоскать горло солью с йодом и запихнуть хозяйственное мыло (или сок лука) в нос. Надежность 100500%
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я очень прошу Вас , сходите !
Алкогольный делирий по утрам это уже точка не возврата .....
Саша не пьёт,Вы же помните :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:59

А тем временем на нале паника!
Киев - 27,20
Харьков - 27,30
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  goldfinger написав:
  juristkostya написав:на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты.
Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.

Если у этих знакомых собственные крылья,ну либо они родственники Карлсона и летят отдыхать на необитаемый остров,то завидую.Транспорт,аэропорт,самолёт,инфраструктура туризма,отдыхающие-все это куча людей.% риска при трансграничных,да и просто путешествиях явно растет.Для этого закрытие границ с карантинами и вводят.
ну, это совсем де***, если самолётом да по дискотекам. Есть же масса других вариантов.
Допустим, я прошлой весной на своем авто проехался вдоль французского побережья ла-манша.
Живописные деревеньки, обалденная природа, морской воздух, малолюдность. В таком ключе можно и сейчас отдыхать смело, и это намного лучше для здоровья, чем сидеть в крупном городе "здесь".
Но проблема в том, что те же поляки, словари, венгры вводят ограничения на транзит даже личных авто.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:04

Маржа АЗС 46% !!!!!!!

Опт на ДТ в столичном регионе в пятницу был 18,40-18,55.
( в Одессе вообще опт 17,80 )

АЗС впаривают по 27, а ДТ+ по 28.

https://enkorr.ua/ru/news/optovye_ceny_ ... HCnyRevm70
Живите своим умом!
zzzzzz
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