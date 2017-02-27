Yuri_61 написав:хорошо что я вытерпел и не повёлся на снижение курса бакса и не перевёл в гривну, но ещё есть 16% сбережений в гривне в долар поздно имхо ноутбуку скоро 7 лет, может купить новенький крутой?
Вы должны прежде всего определиться с целью ваших валютных операций.
сохранить заработаное и (или) по максимому с пользой потратить гришу, емсли в бакс уже поздно (или не поздно?) Модет следующпя остановка и навсегда? ноутбук это капля в море гриши, которая не переведена в бакс
Долярчик написав:Знову лише Долярчик спокійний за свою гривню Може тому, що вона на нерозривних депо? Дрібні депо вже цього і наступного місяця закінчуються, а от КРУПНЯК закінчується в травні і в кінці літа. Можливо в травні, застрибну в бетонну іпотеку, чи в розтермінування від забудовника!(якщо буде щось цікаве)
Игорь Алексеевич написав:просьба к модератору. в связи с карантином по всему миру и по рекомендации гаранта многие останутся дома, то просьба не баните своих клиентов. многие находятся в паническом состоянии и это одна из возможностей вести общение на форуме, что бы хоть как то расслабится и общаться не выходя на улицу. эти вы поможете многим пройти вирус без серьёзных осложнений со своим здоровьем.
Prosba k moderatoru -- etogo ne delat, a banit etih , s tonkoi dushevnoi organizaciei...
холява Доброго дня! А як давно форумний психіатр був на прийомі у свого колеги?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:!!!!!ПАНІКА ВІДМІНЯЄТЬСЯ!!!!! Згадуємо, як діяли 10 років назад при пандемії свинячого грипу( збудник- вірус) По -перше- знімаємо корону з вірусу і покажемо, що ми королі і королеви над ним! По -друге: 1. Беремо 1-2 дольки часнику, ріжемо продовгуватими полосочками чи кубиками і п’ємо, як таблетки(щоранку‼️) ДІТКАМ І 50+ В ОБОВ‘ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ‼️ 2. Чаї з імберем і лимоном,медом.( інші трави до смаку,вітаються)Багато і часто! 3. Запарюємо шипшину в термосі! Беремо з собою на роботу,п‘ємо самі і ділимось з колегами! Дуже сильний помічник для імунної системи, як і чаї вище! 4. Гаряча вода з лимоном- зранку, як тільки проснулись! 5. Цибуля, сало(бажано домашнє, ням- ням)- переможна сила в боротьбі з любою « заразою», тим більше імпортною! 6.Ванни з гарячою водою- дуууже боїться вже не коронований вірус! 7. Гуляти на повітрі - Кисень найсильніший природній окислювач! Вірус не витримує! 8. Провітрювати часто приміщення! Дихати чистим повітрям приємно і корисно! 9. - 18 березня збираємось під Офісом Президента, дихаємо чистим повітрям, робимо свою справу і з Перемогою повертаємось додому! І не забуваємо залишатись ЛЮДЬМИ!
Для надежности не забыть поставить банки, горчичники, прополоскать горло солью с йодом и запихнуть хозяйственное мыло (или сок лука) в нос. Надежность 100500%
juristkostya написав:на горнолыжном курорте или на берегу моря вдохнуть какую-нибудь бациллу явно сложнее, чем с метро, трамвае или супермаркете крупного города. А театры/музеи "там" уже пару недель как закрыты. Так что, все правильно ваши знакомые рассуждают.
Если у этих знакомых собственные крылья,ну либо они родственники Карлсона и летят отдыхать на необитаемый остров,то завидую.Транспорт,аэропорт,самолёт,инфраструктура туризма,отдыхающие-все это куча людей.% риска при трансграничных,да и просто путешествиях явно растет.Для этого закрытие границ с карантинами и вводят.
ну, это совсем де***, если самолётом да по дискотекам. Есть же масса других вариантов. Допустим, я прошлой весной на своем авто проехался вдоль французского побережья ла-манша. Живописные деревеньки, обалденная природа, морской воздух, малолюдность. В таком ключе можно и сейчас отдыхать смело, и это намного лучше для здоровья, чем сидеть в крупном городе "здесь". Но проблема в том, что те же поляки, словари, венгры вводят ограничения на транзит даже личных авто.