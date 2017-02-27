Кому шо, а шатунам - шатать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:05
Кому шо, а шатунам - шатать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как один из вариантов действия, рассматривавшихся вчера на СНБО, при наличии больше пяти заболевших, любая область будет заблокирована для пассажирского сообщения, плюс закрытие всей торговли и общепитов, кроме аптек и продовольственных магазинов.
Но окончательного решения еще не приняли, ждем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:11
А через 1-3 недели будет 76.7639?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:12
Здесь есть своя инерция.У застройщиков цены в гривне,то есть в деньгах они уже дрогнули,% на 10.Могут появиться ещё более гибкие предложения,ещё более удобные рассрочки.Но в кризис растет и риск подобных вложений, поэтому здесь надо аккуратно,смотреть по каждому проекту и застройщику.Что до вторички,тут яснее.Для принятия новой реальности потребуется время.Если доллар на пике сходит к 40,как я предполагаю,то осенью(+фактор выборов,падение рейтинга клоуна,возможные перевыборы в Раду,усталость от кризиса) мы,возможно,увидим цены как минимум раза в полтора ниже,чем сейчас.А то и в два.Это кажется маловероятным,но вспомните недавний тренд секты по 20.Мало кто верил в то,что пойдем к 30 и выше.Человек предполагает,а Бог располагает.)
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:13
Модератори навіщо випустили цього клоуна-загадив всю гілку.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:15
Прогноз на 2 тижні
Продаж валюти НБУ - 2 млрд доларів,
Курс на міжбанку - 28-29,
Курс готівки - 30-31.
Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян.
Екстрений стабілізаційний кредит від МВФ - до 5 млрд доларів десь до кінця березня. Він дозволить стабілізуватись на рівнях біля 30 на міжбанку.
Десь так я бачу...
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:22
Нет. Никакой не враг народа. Сугубо прагматичный подход. Рынок. Если арендодатель не захочет сделать каникулы с оплатой, скажем, 20% плюс коммуналка, тогда арендатор уйдет, а в сегодняшних условиях нового он не найдет и будет сидеть в минусе вместо небольшого плюса. Коммерческая недвижимость очень подвержена влиянию кризисов.
В жилой проще, но тоже думаю, что цены могут упасть. Кто-то из понаехов, которых отправили за свой счет, может поехать домой до выяснения. Посуточники могут попробовать передедержать квартиры в долгосрочной. Студенты, получающие переводы из Италии, могут вернуться в общаги или ужаться по несколько человек в одной квартире.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:24
На наличке - возможно, но в плане МБ у нас отличные перспективы в связи с обвалом цен на энергоресурсы + падение туризма, нам нужно намного меньше валюты для нашего импорта.
Ага, особенно те, кто зашли год назад на грн депо вместо покупки бакса по 26, сильно разочарованы тем, что сделали +12% в баксе за год
Что же, вчерашний аукцион снова подтвердил то, что за нынешним загоном стоят олигархи. Схема проста и понятна, с одной стороны выставляют высокие биды, с другой выкупают их своими же компаниями, в итоге потери на этом минимальны, а имитация роста есть. Главный вопрос здесь, какова их цель? Просто заработать на оленях? Это может быть интересно олигархам, владеющим банками, ведь на МБ "лишних" оленей не так и много, но Коломойский здесь может рассчитывать лишь на небольшой профит. Вероятно, его цель - показать власти, что он может устроить кризис, если надо, и лучше отдать ему Приват. Но и власть должна понимать, что возврат Привата устроит кризис похлеще, чем временные загоны от олигарха на тонком рынке. Так что, для Коломойского это не особо эффективный метод. Интересно, сможет ли НБУ прикрыть их эту лавочку, ведь так ганять фейковые валютные операции с целью рисования роста можно еще долго
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В котлованы, после Аркады, Укрбуда, проблем у КГС, деньги понесет только сумасшедший, даже по старым гривневым ценам. Сейчас совсем не 15-ый год.
Вторичка в свое время просела на 30% при трехкратной девальвации, войне, банкопаде. На этом фоне доллар даже 40 это не о чем. Максимум будет коррекция после роста цен последних лет.
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