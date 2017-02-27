Додано: Суб 14 бер, 2020 13:24

orest написав: Отже, поки мінусів для курсу (більше готівкового) більше ніж плюсів.

Для безготівки доброю новиною є відсутність попиту на вторинці на ОВДП, але відтік і конвертація грн депозитів в розгарі. Пересічні чекають 30 і женуть курс своїми ж руками, як і з незрозумілих причин два дні штурмували продуктові супермаркети.

Отже, поки мінусів для курсу (більше готівкового) більше ніж плюсів.Для безготівки доброю новиною є відсутність попиту на вторинці на ОВДП, але відтік і конвертація грн депозитів в розгарі. Пересічні чекають 30 і женуть курс своїми ж руками, як і з незрозумілих причин два дні штурмували продуктові супермаркети.

kluychkooleg написав: Срочно слить все баксы и под 10% на депо?

Спасибо за совет, уже помчался, волосы назад.

А то моя жизнь стала как-то скучна, отвык наблюдать, как профит за год съедается за 10 дней.

Срочно слить все баксы и под 10% на депо?Спасибо за совет, уже помчался, волосы назад.А то моя жизнь стала как-то скучна, отвык наблюдать, как профит за год съедается за 10 дней.

На наличке - возможно, но в плане МБ у нас отличные перспективы в связи с обвалом цен на энергоресурсы + падение туризма, нам нужно намного меньше валюты для нашего импорта.Ага, особенно те, кто зашли год назад на грн депо вместо покупки бакса по 26, сильно разочарованы тем, что сделали +12% в баксе за годЧто же, вчерашний аукцион снова подтвердил то, что за нынешним загоном стоят олигархи. Схема проста и понятна, с одной стороны выставляют высокие биды, с другой выкупают их своими же компаниями, в итоге потери на этом минимальны, а имитация роста есть. Главный вопрос здесь, какова их цель? Просто заработать на оленях? Это может быть интересно олигархам, владеющим банками, ведь на МБ "лишних" оленей не так и много, но Коломойский здесь может рассчитывать лишь на небольшой профит. Вероятно, его цель - показать власти, что он может устроить кризис, если надо, и лучше отдать ему Приват. Но и власть должна понимать, что возврат Привата устроит кризис похлеще, чем временные загоны от олигарха на тонком рынке. Так что, для Коломойского это не особо эффективный метод. Интересно, сможет ли НБУ прикрыть их эту лавочку, ведь так ганять фейковые валютные операции с целью рисования роста можно еще долго