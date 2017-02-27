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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:52
tobias написав:Якщо Порошенко з Аваковим усунуть Зеленського-Коломойського, то можемо побачити 28-32 гривень за долар!
Зачем Авакову нужен Порошенко ? В качестве кого ?
Сейчас Аваков обладает реальной властью, расставляет министров, контролирует много депутатов, имеет серьезный вес в СНБО.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:54
Kravec_5 написав: Вкладчик1234 написав:
Кому шо, а шатунам - шатать
Ты ничего не перепутал??! Ты кого шатунами обозвал, того кому ты жизнью обязан??? Собака ты дикая!!!
+1,забули кому завдячують що їх якийсь Гіві життя не вчить
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:56
asti написав:
А тем временем на нале паника!
Киев - 27,20
Харьков - 27,30
Две адекватных обменки
26,95 - 27,25
26,80 - 27,45
Взял бы в среду на кредитные доллар по 25,79, уже больше гривни на долларе имел бы.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 13:58
goldfinger написав:
Здесь есть своя инерция.У застройщиков цены в гривне,то есть в деньгах они уже дрогнули,% на 10.Могут появиться ещё более гибкие предложения,ещё более удобные рассрочки.Но в кризис растет и риск подобных вложений, поэтому здесь надо аккуратно,смотреть по каждому проекту и застройщику.Что до вторички,тут яснее.Для принятия новой реальности потребуется время.Если доллар на пике сходит к 40,как я предполагаю,то осенью(+фактор выборов,падение рейтинга клоуна,возможные перевыборы в Раду,усталость от кризиса) мы,возможно,увидим цены как минимум раза в полтора ниже,чем сейчас.А то и в два
.Это кажется маловероятным,но вспомните недавний тренд секты по 20.Мало кто верил в то,что пойдем к 30 и выше.Человек предполагает,а Бог располагает.)
Думаєте, що вторинка може скластись, чуть не в 2 рази в долярах?
А первинка?
Мабуть, якщо подешевіє, то хіба, якщо курс буде високий!
І то в долярах, наче, буде дешевше.
А в гривні, навряд
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:02
mephala написав:
2% ЭТО НА БАЗЕ ТЕХ ДАННЫ ЧТО ДАВАЛ КИТАЙ
ТОЛЬКО ЗАРАЗА МАССОВО ПОШЛА В ИТАЛИИ - СРАЗУ ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА 5%
Віруса цього два типи, як повідомляли. Уханський та "загальнокитайський". Перший - гірший помітно, і він в Італії.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:03
zzzzzz написав:
За прошедшую неделю НБУ продал $981 млн.
С начала года НБУ на $351 больше продал чем купил валюты.
При цьому курс виріс на 2 грн. за 2,5 місяці.
Якщо припустити надалі такі тенденції, то до кінця року курс 35 і мінус ще 4 види із резервів.
Скажімо, це песимістичний сценарій.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:04
Kravec_5 написав: Вкладчик1234 написав:
Кому шо, а шатунам - шатать
Ты ничего не перепутал??! Ты кого шатунами обозвал, того кому ты жизнью обязан??? Собака ты дикая!!!
Похоже,он так не считает.Ему и под путлером хорошо было бы,так что ни жизнью,ни свободой он не обязан,тем более,каким-то злобным нацикам,которые хотят войны.типичный электорат зеклоуна.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:05
Alex2006 написав:
Что же, вчерашний аукцион снова подтвердил то, что за нынешним загоном стоят олигархи. Схема проста и понятна, с одной стороны выставляют высокие биды, с другой выкупают их своими же компаниями, в итоге потери на этом минимальны, а имитация роста есть. Главный вопрос здесь, какова их цель?
Это может быть связано и с текущей непростой ситуацией для еще большей дестабилизации обстановки. Петя смылся в Испанию от следствия, где его вот вот могут взять под стражу. Под лозунгами "нет капитуляции" , "профаны у власти" , "все пропало" - может стоять банальное желание спрятать свое тело жирное поглубже в утесы, а по возможности вовсе вернуть себе кормушку - чего естествено случиться никак не должно.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:08
flyman написав: zzzzzz написав:
За прошедшую неделю НБУ продал $981 млн.
С начала года НБУ на $351 больше продал чем купил валюты.
При цьому курс виріс на 2 грн. за 2,5 місяці.
Якщо припустити надалі такі тенденції, то до кінця року курс 35 і мінус ще 4 види із резервів.
Скажімо, це песимістичний сценарій.
Оптимистичный.Все может быть гораздо быстрее.И больше.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:10
flyman написав: zzzzzz написав:
За прошедшую неделю НБУ продал $981 млн.С начала года НБУ на $351 больше продал чем купил валюты.
При цьому курс виріс на 2 грн. за 2,5 місяці.
Якщо припустити надалі такі тенденції, то до кінця року курс 35 і мінус ще 4 види із резервів.
Скажімо, це песимістичний сценарій.
Вы шутите? Какие два месяца??! В прошлое воскресенье ещё (6 дней назад) в Киеве отдавали по 24,77-78, а сегодня 27,05-15...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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