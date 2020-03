Додано: Суб 14 бер, 2020 14:02

mephala написав: 2% ЭТО НА БАЗЕ ТЕХ ДАННЫ ЧТО ДАВАЛ КИТАЙ

ТОЛЬКО ЗАРАЗА МАССОВО ПОШЛА В ИТАЛИИ - СРАЗУ ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА 5% 2% ЭТО НА БАЗЕ ТЕХ ДАННЫ ЧТО ДАВАЛ КИТАЙТОЛЬКО ЗАРАЗА МАССОВО ПОШЛА В ИТАЛИИ - СРАЗУ ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА 5%

Віруса цього два типи, як повідомляли. Уханський та "загальнокитайський". Перший - гірший помітно, і він в Італії. Віруса цього два типи, як повідомляли. Уханський та "загальнокитайський". Перший - гірший помітно, і він в Італії.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell