Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18

change_pm написав: Продаж валюти НБУ - 2 млрд доларів,

Курс на міжбанку - 28-29,

Курс готівки - 30-31.



Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян.



Екстрений стабілізаційний кредит від МВФ - до 5 млрд доларів десь до кінця березня. Він дозволить стабілізуватись на рівнях біля 30 на міжбанку.



А я бачу:

підняття облікової ставки до 12%

зняття кролячого податку і військового збору на грн. депозити

підняття Фонда до 600000 грн. на банку

