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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 435643574358435943604361>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 201
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
28%
57
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:11

Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".

Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?

Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.

А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".

Впрочем, делайте что хотите.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:14

  mephala написав:
  freeze написав:
  proftpd66 написав:Смертность от вируса была 17% в 2009 года, а сейчас 2%


Не знаю откуда кочует ни чем не подтвержденная цифра смертности в 2 %.
На сегодня есть огромный массив официальных статистических данных.
Выздоровело 72550, умерло 5438. Смертность 7 %.
Возможно с месяцами и годами цифра будет меняться, и хочется, чтобы в лучшую сторону, но пока так.


2% ЭТО НА БАЗЕ ТЕХ ДАННЫ ЧТО ДАВАЛ КИТАЙ
ТОЛЬКО ЗАРАЗА МАССОВО ПОШЛА В ИТАЛИИ - СРАЗУ ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА 5%

ДУмаю, это в основном связано со средним возрастом, иатльянцы - очень пожилая нация по сравнению с китайцами. Вирус в первую очередь кладет пенсионеров 70+, таких в Италии по отношению к молодёжи в разЫ больше.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vlad442 написав:В котлованы

А до нормальних забудовників вартує занести гривню на котлован?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:15

  freeze написав:
tobias написав:Якщо Порошенко з Аваковим усунуть Зеленського-Коломойського, то можемо побачити 28-32 гривень за долар!


Зачем Авакову нужен Порошенко ? В качестве кого ?
Сейчас Аваков обладает реальной властью, расставляет министров, контролирует много депутатов, имеет серьезный вес в СНБО.

На міжнародній арені Аваков ніхто. Давос це показав.
спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:17

  centurionus написав:
  mephala написав:2% ЭТО НА БАЗЕ ТЕХ ДАННЫ ЧТО ДАВАЛ КИТАЙ
ТОЛЬКО ЗАРАЗА МАССОВО ПОШЛА В ИТАЛИИ - СРАЗУ ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА 5%

Віруса цього два типи, як повідомляли. Уханський та "загальнокитайський". Перший - гірший помітно, і він в Італії.
При этом у китайцев версия, что американские военные занесли.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента

Как ты хорошо описал Шариковых, которые ранее проводили массовые мероприятия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:18

  change_pm написав:Продаж валюти НБУ - 2 млрд доларів,
Курс на міжбанку - 28-29,
Курс готівки - 30-31.

Введення обмежень від НБУ не пізніше середи, 18 березня, на валютні і гривневі рахунки громадян.

Екстрений стабілізаційний кредит від МВФ - до 5 млрд доларів десь до кінця березня. Він дозволить стабілізуватись на рівнях біля 30 на міжбанку.

Десь так я бачу...

А я бачу:
підняття облікової ставки до 12%
зняття кролячого податку і військового збору на грн. депозити
підняття Фонда до 600000 грн. на банку
Курс 26.5
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19

  Kravec_5 написав:
  Вкладчик1234 написав:Кому шо, а шатунам - шатать


Ты ничего не перепутал??! Ты кого шатунами обозвал, того кому ты жизнью обязан??? Собака ты дикая!!!


Болеешь или спиртом с утра проффилактировался,хамить к чему,чай не на рынке?
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:19

Минфин вчера вечером сделал анонс на аукцион во вторник но без лимитов. Лимиты будут согласовываться в понедельник.

На аукцион будут предложены гривневые ОВГЗ сроком 6 месяцев , 1 и 3 года.

А так же внепланово 9 месячные долларовые.

Лимиты привлечения станут известны в понедельник, думаю во второй половине дня.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:20

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Я очень прошу Вас , сходите !
Алкогольный делирий по утрам это уже точка не возврата .....
Саша не пьёт,Вы же помните :wink:

- Так он же болгарин, в смысле Юрий!
- Да? А какая разница?

Человек близок к нервному срыву и с такими качелями его можно понять, а вам смешки.
Я не психиатр (а тут дежурный психиаатр, как я понял, присутствует), но недавно писал, что в Украине число психических расстройств должно быть большим с нашими валютными скачками.
Если бы не общая ситуация, подумал бы, что сегодня пик загона, его конец, с ракетой в конце.
Но... не тот расклад. .
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