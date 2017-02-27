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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:21
tobias написав:
спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
Да, и за ними с понедельника банки подтянутся и так по кругу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:24
Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Есть версия, что карантин ввели так поспешно, чтобы не допустить этот марш.
Я бы лично в толпу сейчас не пошел бы.
Но, видимо, есть люди, для которых идеи дороже жизни.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:25
Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?
Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.
А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".
Впрочем, делайте что хотите.
А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
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goldfinger
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:29
goldfinger написав: Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?
Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.
А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".
Впрочем, делайте что хотите.
А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:35
zzzzzz написав:
Минфин вчера вечером сделал анонс на аукцион во вторник но без лимитов. Лимиты будут согласовываться в понедельник.
На аукцион будут предложены гривневые ОВГЗ сроком 6 месяцев , 1 и 3 года.
А так же внепланово 9 месячные долларовые.
Лимиты привлечения станут известны в понедельник, думаю во второй половине дня.
один ничего не привлекут.
на вторичке по 14% покупателей нет
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PS4
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:35
Proofy написав: tobias написав:
спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
Да, и за ними с понедельника банки подтянутся и так по кругу.
на вашу думку, до яких показників є ймовірність дорости?
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vovakwasov
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:36
goldfinger написав:
А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
С таким турборежимом слива страны можно и до осени не дожить. Пойдут дети в школу 1 сентября, а на школах уже российский флаг развевается! Ведь подписанные в Минске 11 марта документы - это по сути первый реальный шаг к развалу страны. До этого шло только балабольство и прощупывание народа на реакцию. А ту уже документы о федерализации Украины и признании террористов "просто гражданами", под которыми стоят подписи официальных
лиц от власти! Это не шутки, которые просто можно проглотить или посмеяться. Иначе завтра с фронта снимут армию (ЛДНР же типа не враги уже) и вся эта шобла орков оттуда хлынет дальше в глубь страны. И тогда весна-лето 2014 года на Донбассе покажется невиннной шалостью в сравнении с резней и бандитизмом по всей территории Украины.
Кстати, курс благополучно перешагнул отметку 27: на опте рабочий только что поменяли на 27.03/27.18.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Суб 14 бер, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:37
freeze написав:
Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.
І тут на білому коні вискакує аваков
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:40
kluychkooleg написав: Вкладчик1234 написав:
Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Есть версия, что карантин ввели так поспешно, чтобы не допустить этот марш.
Я бы лично в толпу сейчас не пошел бы.
Но, видимо, есть люди, для которых идеи дороже жизни.
Это только версия...99% населения страны об этом марше узнают только из сегодняшних новостей
Востаннє редагувалось antikkristall
в Суб 14 бер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:41
flyman написав:
А я бачу:
підняття облікової ставки до 12%
зняття кролячого податку і військового збору на грн. депозити
підняття Фонда до 600000 грн. на банку
Курс 26.5
Щось приблизно так і буде.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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