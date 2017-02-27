RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43574358435943604361>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 201
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
28%
57
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tobias написав:спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
Да, и за ними с понедельника банки подтянутся и так по кругу.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 24.10.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:24

  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".


Есть версия, что карантин ввели так поспешно, чтобы не допустить этот марш.
Я бы лично в толпу сейчас не пошел бы.
Но, видимо, есть люди, для которых идеи дороже жизни.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 255
З нами з: 30.12.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:25

  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".

Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?

Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.

А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".

Впрочем, делайте что хотите.

А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
goldfinger
 
Повідомлень: 171
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".

Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?

Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.

А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".

Впрочем, делайте что хотите.

А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.


Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15733
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6233 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:35

  zzzzzz написав:Минфин вчера вечером сделал анонс на аукцион во вторник но без лимитов. Лимиты будут согласовываться в понедельник.

На аукцион будут предложены гривневые ОВГЗ сроком 6 месяцев , 1 и 3 года.

А так же внепланово 9 месячные долларовые.

Лимиты привлечения станут известны в понедельник, думаю во второй половине дня.


один ничего не привлекут.
на вторичке по 14% покупателей нет
PS4
 
Повідомлень: 245
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:35

  Proofy написав:
  tobias написав:спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
Да, и за ними с понедельника банки подтянутся и так по кругу.


на вашу думку, до яких показників є ймовірність дорости?
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 08.09.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:36

  goldfinger написав:А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

С таким турборежимом слива страны можно и до осени не дожить. Пойдут дети в школу 1 сентября, а на школах уже российский флаг развевается! Ведь подписанные в Минске 11 марта документы - это по сути первый реальный шаг к развалу страны. До этого шло только балабольство и прощупывание народа на реакцию. А ту уже документы о федерализации Украины и признании террористов "просто гражданами", под которыми стоят подписи официальных лиц от власти! Это не шутки, которые просто можно проглотить или посмеяться. Иначе завтра с фронта снимут армию (ЛДНР же типа не враги уже) и вся эта шобла орков оттуда хлынет дальше в глубь страны. И тогда весна-лето 2014 года на Донбассе покажется невиннной шалостью в сравнении с резней и бандитизмом по всей территории Украины.

Кстати, курс благополучно перешагнул отметку 27: на опте рабочий только что поменяли на 27.03/27.18.
Востаннє редагувалось yuri_m в Суб 14 бер, 2020 14:38, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 782
З нами з: 25.11.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.

І тут на білому коні вискакує аваков :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7747
З нами з: 19.10.15
Подякував: 501 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:40

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".


Есть версия, что карантин ввели так поспешно, чтобы не допустить этот марш.
Я бы лично в толпу сейчас не пошел бы.
Но, видимо, есть люди, для которых идеи дороже жизни.


Это только версия...99% населения страны об этом марше узнают только из сегодняшних новостей :)
Востаннє редагувалось antikkristall в Суб 14 бер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:А я бачу:
підняття облікової ставки до 12%
зняття кролячого податку і військового збору на грн. депозити
підняття Фонда до 600000 грн. на банку
Курс 26.5

Щось приблизно так і буде.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7747
З нами з: 19.10.15
Подякував: 501 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43574358435943604361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], LordEmerald, Sam17a, unicdima, VDone, холява і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1710, 1711, 1712
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17119 2150670
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 11:43
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.