Додано: Суб 14 бер, 2020 14:36

goldfinger написав: А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть. А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

С таким турборежимом слива страны можно и до осени не дожить. Пойдут дети в школу 1 сентября, а на школах уже российский флаг развевается! Ведь подписанные в Минске 11 марта документы - это по сути первый реальный шаг к развалу страны. До этого шло только балабольство и прощупывание народа на реакцию. А ту уже документы о федерализации Украины и признании террористов "просто гражданами", под которыми стоят подписилиц от власти! Это не шутки, которые просто можно проглотить или посмеяться. Иначе завтра с фронта снимут армию (ЛДНР же типа не враги уже) и вся эта шобла орков оттуда хлынет дальше в глубь страны. И тогда весна-лето 2014 года на Донбассе покажется невиннной шалостью в сравнении с резней и бандитизмом по всей территории Украины.Кстати, курс благополучно перешагнул отметку 27: на опте рабочий только что поменяли на 27.03/27.18.