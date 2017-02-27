интересно какой движняк будет в понедельник на мб??? там думаю торги начнутся с отметки 27 а стрела мгновенно вверх к 29. думаю нбу придётся тормозить, но надо буде выкинуть не меньше 500лямов, что бы остановить панику. но тормознёт он курс на отметке 27,5 и чё??? потом вторник, среда и всю неделю придётся регулятору выкидывать не меньше 300лямов в день., что бы хоть как то затормозиться на 28.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".
Они хотят развалить страну, или объединить? Выдержит ли страна ещё один майдан?
Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.
А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".
Впрочем, делайте что хотите.
А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.
goldfinger написав:А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.
С таким турборежимом слива страны можно и до осени не дожить. Пойдут дети в школу 1 сентября, а на школах уже российский флаг развевается! Ведь подписанные в Минске 11 марта документы - это по сути первый реальный шаг к развалу страны. До этого шло только балабольство и прощупывание народа на реакцию. А ту уже документы о федерализации Украины и признании террористов "просто гражданами", под которыми стоят подписи официальных лиц от власти! Это не шутки, которые просто можно проглотить или посмеяться. Иначе завтра с фронта снимут армию (ЛДНР же типа не враги уже) и вся эта шобла орков оттуда хлынет дальше в глубь страны. И тогда весна-лето 2014 года на Донбассе покажется невиннной шалостью в сравнении с резней и бандитизмом по всей территории Украины.
Кстати, курс благополучно перешагнул отметку 27: на опте рабочий только что поменяли на 27.03/27.18.
Уважаемые модераторы и администрация сайта. Я понимаю что не оригинален в своей просьбе и предложениях. Но все же воспользуюсь принципом "вода камень точит".
Я полностью отдаю себе отчет, что короновирус covid19 является актуальной проблемой так или иначе проникающей во все сферы нашей жизни, включая валютный рынок и дорогие сердцу форумные сообщества. Никоим образом не посягаю на священное право каждого излить на других свой информационный поток. Даже не пытаюсь высказать какие-либо оценочные суждения относительно качества, ценности и полезности.
Однако возьму на себя смелость в очередной раз всем напомнить об исключительно рациональном принципе "отделения мух от котлет".
Всем известно о существовании ветки Эпидемия коронавируса в мире но то ли название темы прописано не достаточно ясно, то ли большинство считает, что если вирус связан с экономикой, то это о валюте... в общем что-то пошло не так. Любимую и самую посещаемую ветку портала стало невозможно читать. Во-первых даже диагональным чтением это занимает неприлично много времени. Во-вторых любая конструктивная, достойная обсуждения мысль, мгновенно тонет.
Предлагаю несколько простых шагов: 1.Переименовать медицинскую ветку в "Валютный рынок и мировая экономика в контексте короновируса". 2.Модераторам переносить все посты с упоминанием в соответствующую тему. 3.Буйных банить.
Я не то чтобы хочу проявить вредность. Связанная с вирусом медийная эпидемия рано или поздно закончится. А вот аудитория за это время может сильно измениться. Мы и так потеряли большинство Лучших, в силу разных обстоятельств. Не время разбрасываться теми, кто остался.
Возможно модераторам добавится работы. Однако как показала практика, таким не хитрым способом удалось локализировать политических до вполне приемлимого уровня.
Прошу коллег, разделяющих такую точку зрения, поддержать обращение.
Игорь Алексеевич написав:интересно какой движняк будет в понедельник на мб??? там думаю торги начнутся с отметки 27 а стрела мгновенно вверх к 29. думаю нбу придётся тормозить, но надо буде выкинуть не меньше 500лямов, что бы остановить панику. но тормознёт он курс на отметке 27,5 и чё??? потом вторник, среда и всю неделю придётся регулятору выкидывать не меньше 300лямов в день., что бы хоть как то затормозиться на 28.
Ув. Сибарит за 500баксов сказал что 26.08
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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