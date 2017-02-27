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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4358435943604361>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 201
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
28
27.51-28.0
10%
20
выше 28
28%
57
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:41

интересно какой движняк будет в понедельник на мб???
там думаю торги начнутся с отметки 27 а стрела мгновенно вверх к 29.
думаю нбу придётся тормозить, но надо буде выкинуть не меньше 500лямов, что бы остановить панику.
но тормознёт он курс на отметке 27,5 и чё??? потом вторник, среда и всю неделю придётся регулятору выкидывать не меньше 300лямов в день., что бы хоть как то затормозиться на 28. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:43

  goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".

Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?

Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.

А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".

Впрочем, делайте что хотите.

А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

И что он сдал как Порошенко? Порошенко сдал Донецк, Луганск, Дебальцево и т.д. но он у порохоботов президент-патриот, а Зеленский не сдавший ни одного села у них капитулянт.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:43

Зображення
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:46

  yuri_m написав:
  goldfinger написав:А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.

С таким турборежимом слива страны можно и до осени не дожить. Пойдут дети в школу 1 сентября, а на школах уже российский флаг развевается! Ведь подписанные в Минске 11 марта документы - это по сути первый реальный шаг к развалу страны. До этого шло только балабольство и прощупывание народа на реакцию. А ту уже документы о федерализации Украины и признании террористов "просто гражданами", под которыми стоят подписи официальных лиц от власти! Это не шутки, которые просто можно проглотить или посмеяться. Иначе завтра с фронта снимут армию (ЛДНР же типа не враги уже) и вся эта шобла орков оттуда хлынет дальше в глубь страны. И тогда весна-лето 2014 года на Донбассе покажется невиннной шалостью в сравнении с резней и бандитизмом по всей территории Украины.

Кстати, курс благополучно перешагнул отметку 27: на опте рабочий только что поменяли на 27.03/27.18.

стандартный порохоботский бред.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:49

  PS4 написав:Зображення


Какая Прелесть !
А я сегодня только Долярчику и Юре 61 что то пытаюсь рассказать .

Как там ВАШ прогноз на следующею неделю ?

Юра рассказывает о бренности доллара в миру , Долярчик о перемоге сущности бытия гривневых депозитов , ну а я жду Ваших , глубокомысленных заключений !


Судя по всему Вы наш "брат " из России .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как по мне то спекулянты пытаются курс разогнать, к четвергу так же рос, а продавать то некому и все кинулись продавать, сейчас вторая серия.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:55

Думаю, что будут гасить административными мерами.
Иначе не получится, остановка минимум на 29,30
До 27 Зебры уже долетели (молодец).
Закроуют ПОВы и банки для населения?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:56

  zzzzzz написав:Минфин вчера вечером сделал анонс на аукцион во вторник но без лимитов. Лимиты будут согласовываться в понедельник.

На аукцион будут предложены гривневые ОВГЗ сроком 6 месяцев , 1 и 3 года.

А так же внепланово 9 месячные долларовые.

Лимиты привлечения станут известны в понедельник, думаю во второй половине дня.


Какой зайом ? 18%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:57

Обращение к модераторам и администрации портала

Уважаемые модераторы и администрация сайта.
Я понимаю что не оригинален в своей просьбе и предложениях.
Но все же воспользуюсь принципом "вода камень точит".

Я полностью отдаю себе отчет, что короновирус covid19 является актуальной проблемой так или иначе проникающей во все сферы нашей жизни, включая валютный рынок и дорогие сердцу форумные сообщества.
Никоим образом не посягаю на священное право каждого излить на других свой информационный поток.
Даже не пытаюсь высказать какие-либо оценочные суждения относительно качества, ценности и полезности.

Однако возьму на себя смелость в очередной раз всем напомнить об исключительно рациональном принципе "отделения мух от котлет".

Всем известно о существовании ветки Эпидемия коронавируса в мире
но то ли название темы прописано не достаточно ясно, то ли большинство считает, что если вирус связан с экономикой, то это о валюте... в общем что-то пошло не так.
Любимую и самую посещаемую ветку портала стало невозможно читать.
Во-первых даже диагональным чтением это занимает неприлично много времени.
Во-вторых любая конструктивная, достойная обсуждения мысль, мгновенно тонет.

Предлагаю несколько простых шагов:
1.Переименовать медицинскую ветку в "Валютный рынок и мировая экономика в контексте короновируса".
2.Модераторам переносить все посты с упоминанием в соответствующую тему.
3.Буйных банить.

Я не то чтобы хочу проявить вредность.
Связанная с вирусом медийная эпидемия рано или поздно закончится. А вот аудитория за это время может сильно измениться. Мы и так потеряли большинство Лучших, в силу разных обстоятельств. Не время разбрасываться теми, кто остался.

Возможно модераторам добавится работы. Однако как показала практика, таким не хитрым способом удалось локализировать политических до вполне приемлимого уровня.

Прошу коллег, разделяющих такую точку зрения, поддержать обращение.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:58

  Игорь Алексеевич написав:интересно какой движняк будет в понедельник на мб???
там думаю торги начнутся с отметки 27 а стрела мгновенно вверх к 29.
думаю нбу придётся тормозить, но надо буде выкинуть не меньше 500лямов, что бы остановить панику.
но тормознёт он курс на отметке 27,5 и чё??? потом вторник, среда и всю неделю придётся регулятору выкидывать не меньше 300лямов в день., что бы хоть как то затормозиться на 28. :shock:


Ув. Сибарит за 500баксов сказал что 26.08
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 бер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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