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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43604361436243634364 ... 4367>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 204
23.01-23.50
0%
1
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
2
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
10%
20
26.51-27.0
25%
51
27.01-27.5
14%
29
27.51-28.0
10%
21
выше 28
28%
58
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sam17a написав:Cчитаю, что будут держать всем, чем смогут. Будут лить из резервов, прижимать админ мерами. И причина не в экономике. Если доллар перешагнет отметку 28 - рейтинг власти упадет ниже плинтуса и они это понимают. В идеале, им нужно продержатся до местных выборов, а потом, хоть трава не расти..

Для народа есть два отличных оправдания.
1 Коронавирус
2 Мировой кризис

Вопрос не в желании держать, а в возможности.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Прошу коллег, разделяющих такую точку зрения, поддержать обращение


+100
думаю, нужна такая тема, т.к иногда не знаешь куда писать. вроде есть паника на финансовых рынках как из за нефти, так и из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09

  freeze написав:
goldfinger написав:
  Вкладчик1234 написав:Шатуны - это провокаторы, проводящие массовые мероприятия во время карантина, призывающие к свержению Президента, и грозящие "акциями неповиновения в случае невыполнения их ультиматумов".

Они хотят развалить страну, или объединить?
Выдержит ли страна ещё один майдан?

Есть добровольцы - у которых сегодня памятный день.

А есть шатуны, которые "хайпятся на теме".

Впрочем, делайте что хотите.

А зачем стране президент-капитулянт?От этого страна не выиграет,поверьте.Уж лучше осенью всю власть переизбрать,чем на этот цирк с ужасом смотреть.


Осенью ? И зачем ? Кто то сомневается, что опять изберут Зеленого ? Будет во втором туре Зеленский и Бойко. Смысл всей этой суеты. Выборы внеочередные надо проводить, когда есть реальный шанс изменить ситуацию.

Далеко не факт,что он будет в избирательном списке.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:11

  Starikan написав:Для надежности не забыть поставить банки, горчичники, прополоскать горло солью с йодом и запихнуть хозяйственное мыло (или сок лука) в нос. Надежность 100500%


запихнуть хозяйственное мыло (можно целый брусок) с зад Долярчику :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:12

  vovakwasov написав:
  Proofy написав:
  tobias написав:спекулянти намагаються підкинути в суботу дохлу кішку до 27?
Да, и за ними с понедельника банки подтянутся и так по кругу.


на вашу думку, до яких показників є ймовірність дорости?
Думок немає.
Хотел по 27 слить купленное раннее, а теперь смотрю, что легко взяли 27. Будем посмотреть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:13

  freeze написав:Как один из вариантов действия, рассматривавшихся вчера на СНБО, при наличии больше пяти заболевших, любая область будет заблокирована для пассажирского сообщения, плюс закрытие всей торговли и общепитов, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Но окончательного решения еще не приняли, ждем.


добавлю...
отключить свет, газ и подачу воды :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:18

  prodigy написав:
  freeze написав:Как один из вариантов действия, рассматривавшихся вчера на СНБО, при наличии больше пяти заболевших, любая область будет заблокирована для пассажирского сообщения, плюс закрытие всей торговли и общепитов, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Но окончательного решения еще не приняли, ждем.


добавлю...
отключить свет, газ и подачу воды :mrgreen:



Дрочить разрешат за овгз . :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 бер, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:18

  unicdima написав:к вечеру четверга продавцов было раза в четыре больше покупателей, курс сразу обвалился. я про наличный.

А в четверг месяц назад вообще лили безбожно и курс был 24. :mrgreen: К чему все эти воспоминания? Жить надо текущей ситуацией, а не сравнивать теплое с мягким! На выходных курс всегда раньше припадал именно из-за слива населением валюты. Отдохнуть, погулять, скупиться... А сегодня наоборот он растет. С утра ушли от 26.50 до 27.03 на приеме. Сейчас чуть откатили, но на сущие копейки - было 27.03-27.20, стало 26.90-27.20. Обвалом и не пахнет! Просто оборот упал, базарники выручку уже отоварили.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:18

Пошел откат на нале
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:20

  Proofy написав:[Думок немає.
Хотел по 27 слить купленное раннее, а теперь смотрю, что легко взяли 27. Будем посмотреть.


Если хотим вернуться в нормальный тренд, до преступного укрепляжа, то вершина где-то на 29,3.
Просто, если помотреть на график курса и нарисовать коридор.
Пока к этому все и идет. Как раз до нижней границы коридора дошли.
А потом, если вирус утихнет, откат на 27.
Если нет, то тогда пушной зверек.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 14 бер, 2020 15:24, всього редагувалось 2 разів.
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